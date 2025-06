il monastir studia il futuro organico 

Monastir. A due settimane dal successo nella finale dei playoff nazionali di Eccellenza contro la Vianese, che ha garantito al Monastir la partecipazione al campionato di Serie D (prima volta nella storia), la società è al lavoro per sistemare tutti gli adempimenti necessari all’iscrizione. La scadenza è fissata per il 10 luglio.

Sul versante della guida tecnica dei biancoblù invece è praticamente certa la permanenza dell’allenatore Marcello Angheleddu e ugualmente dovrebbe essere confermata buona parte della rosa arrivata seconda in campionato e vincitrice degli spareggi, mentre già da questa settimana la dirigenza inizierà le trattative per eventuali nuovi innesti. Rispetto all’ultima stagione i campidanesi dovranno anche definire un parco di fuoriquota: il regolamento prevede che sarà necessario avere sempre in campo almeno un classe 2005, un 2006 e un 2007.

Il nuovo campionato prenderà il via il 7 settembre, con il probabile inserimento nella settimana precedente del turno preliminare di Coppa Italia. Inoltre è ancora da stabilire il raggruppamento nel quale verranno inserite le quattro squadre sarde. Nei giorni scorsi la società biancoblù è stata omaggiata per la promozione con la consegna di una targa ricordo dalla neo sindaca Paola Ugas al termine della prima seduta del Consiglio comunale.