Il Monastir studia il futuro mentre sogna ancora la serie C 

MONASTIR. Il Monastir inizia a programmare la prossima stagione, che probabilmente sarà ancora in Serie D. I freschi vincitori dei playoff sono entrati nella graduatoria per il ripescaggio in C ma le possibilità di essere ammessi sono basse: al momento altre squadre risulterebbero avanti in lista rispetto ai biancoblù.

Il club guidato dal neopresidente Romi Fuke punta su un piano triennale di sviluppo che sia sostenibile per rafforzare le proprie basi, a partire dal consolidamento economico e organizzativo. Sul fronte tecnico i campidanesi sono al lavoro per confermare l’allenatore Marcello Angheleddu e il suo staff: in tre stagioni il tecnico è stato grande protagonista nella cavalcata dalla Promozione alla vittoria degli spareggi per la C. Nelle prossime settimane si potrebbe arrivare a un accordo con il mister.

Non sono invece previsti annunci imminenti per quanto riguarda i giocatori: l’unica certezza è che il centrocampista Samuele Piro farà ritorno al Cagliari. Il classe 2008 era arrivato la scorsa estate in prestito secco dai rossoblù ed è stato protagonista con 32 presenze e 4 gol, più le due gare della cavalcata playoff. Piro potrebbe anche prendere parte al ritiro precampionato con la prima squadra rossoblù. Lo storico successo in finale del Monastir a Roma contro il Trastevere ha fatto diventare virale sui social un altro ex del Cagliari: in un video il portiere Daniele Filigheddu ha suonato il pianoforte in aeroporto circondato dai compagni che hanno intonato le canzoni degli 883. Oltre a quella per i guantoni, ha la passione per la musica.

RIPRODUZIONE RISERVATA