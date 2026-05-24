VaiOnline
Serie D.
25 maggio 2026 alle 01:17

Il Monastir studia il futuro mentre sogna ancora la serie C 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

MONASTIR. Il Monastir inizia a programmare la prossima stagione, che probabilmente sarà ancora in Serie D. I freschi vincitori dei playoff sono entrati nella graduatoria per il ripescaggio in C ma le possibilità di essere ammessi sono basse: al momento altre squadre risulterebbero avanti in lista rispetto ai biancoblù.

Il club guidato dal neopresidente Romi Fuke punta su un piano triennale di sviluppo che sia sostenibile per rafforzare le proprie basi, a partire dal consolidamento economico e organizzativo. Sul fronte tecnico i campidanesi sono al lavoro per confermare l’allenatore Marcello Angheleddu e il suo staff: in tre stagioni il tecnico è stato grande protagonista nella cavalcata dalla Promozione alla vittoria degli spareggi per la C. Nelle prossime settimane si potrebbe arrivare a un accordo con il mister.

Non sono invece previsti annunci imminenti per quanto riguarda i giocatori: l’unica certezza è che il centrocampista Samuele Piro farà ritorno al Cagliari. Il classe 2008 era arrivato la scorsa estate in prestito secco dai rossoblù ed è stato protagonista con 32 presenze e 4 gol, più le due gare della cavalcata playoff. Piro potrebbe anche prendere parte al ritiro precampionato con la prima squadra rossoblù. Lo storico successo in finale del Monastir a Roma contro il Trastevere ha fatto diventare virale sui social un altro ex del Cagliari: in un video il portiere Daniele Filigheddu ha suonato il pianoforte in aeroporto circondato dai compagni che hanno intonato le canzoni degli 883. Oltre a quella per i guantoni, ha la passione per la musica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’evento

Cagliari, la vela è una festa «Successo oltre le aspettative»

Il capoluogo si prende la scena, grande risposta del pubblico I team: atmosfera mai vista nelle altre tappe dell’America’s Cup   
Alessandra Ragas RIPRODUZIONE RISERVATA
L’evento

«Voglio la coppa con Luna Rossa»

Max Sirena guida l’ennesimo assalto alla “vecchia brocca”: lo devo a Patrizio Bertelli 
Carlo Alberto Melis
La tragedia

Travolge col trattore il figlio di 3 anni e mezzo nel terreno di famiglia

Il padre allevatore, la mamma casalinga: rilievi dei carabinieri sino a notte fonda 
Sonia Gioia
Lo strappo

«Non c’è un Psd’Az senza sardisti»

I dissidenti riuniti a Orgosolo con Moro: via i vertici del partito 
Gianfranco Locci
Verso il voto

A Santa Giusta si rinnova la sfida fra due veterani

L’uscente Andrea Casu tenta il bis Torna in campo Antonello Figus 
Sara Pinna
Al voto

Comunali, l’affluenza non decolla

Urne aperte anche oggi. Calo di due punti senza il traino delle Regionali 