Il Monastir sogna in grande 

Monastir. Imbattuto e capolista dopo nove giornate, pur in coabitazione col Budoni. Il Monastir, neopromosso, sta disputando un campionato straordinario: ha conquistato 23 punti, frutto di sette vittorie e due pareggi, mettendo a segno diciassette reti e subendone solamente una (nella prima giornata contro il Taloro Gavoi). Inoltre nelle ultime due giornate l’attacco si è mostrato in grande spolvero con i poker rifilati al Carbonia e al Ghilarza.

Numeri molto positivi che evidenziano l’elevato valore tecnico e tattico della squadra, nonché il lavoro svolto quest’estate dalla dirigenza per rinforzare la formazione che pochi mesi prima aveva vinto la Promozione. Il direttore sportivo del club, Matteo Zanda, è tornato all’inizio della scorsa stagione e sta contribuendo con il suo operato agli ottimi risultati del sodalizio campidanese.

Il Monastir è stato protagonista di un grande avvio e domenica avete centrato la sesta vittoria consecutiva in campionato. Se lo aspettava?

«No, neanche noi ci aspettavamo noi un inizio così. Conquistare tutti questi punti non era scontato. Quest’estate abbiamo costruito una squadra competitiva, come hanno anche altre società. Stiamo affrontando un campionato difficile, con avversarie competitive e ricco come non mai di qualità».

La squadra sembra girare alla perfezione.

«I successi sono il frutto del lavoro di tutti. A partire da quello della società e dello staff, che stanno portando avanti un progetto importante sin dall’anno scorso, per arrivare all’allenatore e alla squadra. Mettendo insieme gli ultimi campionati non perdiamo una partita da ormai quarantasette incontri. L’impegno quotidiano fa la differenza, i ragazzi si allenano sempre al massimo».

Nonostante alcuni infortuni nelle prime giornate i nuovi acquisti pare si stiano adattando bene al sistema di gioco.

«Siamo contenti del rendimento di tutti i calciatori della rosa. I nuovi acquisti si stanno inserendo al meglio. Cocco è tornato da poco dall’infortunio e domenica ha ritrovato il gol, si sta calando dentro la categoria. È la prima volta in carriera che gioca in Eccellenza, un campionato rognoso, diverso dalla Lega Pro e dalla D».

Con questi risultati sognare la promozione in Serie D è lecito?

«Dobbiamo ricordarci che siamo una neopromossa. Il nostro obiettivo è continuare a fare bene arrivando il più in alto possibile. In molti danno per scontato che dobbiamo conquistare il campionato perché abbiamo fatto acquisti di spessore come Cocco e Feola, ma ci sono alcuni club che quest’estate hanno speso anche più di noi. Se non dovessimo vincere non sarà certamente un dramma».

RIPRODUZIONE RISERVATA