VaiOnline
Serie D.
08 dicembre 2025 alle 00:46

Il Monastir si gode un momento magico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

MONASTIR. Un successo in rimonta che vale l’aggancio alla zona playoff. Sabato al Comunale il Monastir ha sconfitto l’Albalonga centrando la settima vittoria in questa stagione, la seconda di fila tra le mura amiche. I campidanesi hanno saputo reagire allo svantaggio arrivato al quarto d’ora della ripresa ribaltando il risultato con la doppietta di Pisano.

Il tecnico

«Sono contento per l’approccio al match e le risposte dei giocatori. Hanno dimostrato ancora una volta di avere grandi valori», dice l’allenatore Marcello Angheleddu. «L’Albalonga è una squadra dall’elevato tasso tecnico, ma noi non siamo stati da meno. Quando vai in svantaggio su un episodio gli avversari si chiudono e diventa difficile recuperare. L’unica soluzione per riacciuffare queste partite sono le palle inattive. Ottima reazione».

I gol sono arrivati nel giro di tre minuti su azioni da angolo e sono stati realizzati dall’unico subentrante biancoblù: «Quando la squadra riesce a tenere bene il campo faccio pochi cambi. Sono felice per i gol di Pisano, si è fatto trovare pronto. Due settimane fa era andato in tribuna per mia scelta e oggi ha dato una grande risposta perché è un ragazzo serio che dà sempre tutto. Ha dato il segnale che tutti possono essere importanti». Il successo permette al Monastir di salire a quota 23 punti, agganciando proprio i laziali: «Non facciamo calcoli. Ogni tanto guardo la classifica con piacere, sono felice per i miei ragazzi che forse in questo momento non si sentono abbastanza gratificati per il loro impegno. Il girone è difficile e stiamo conquistando tanti punti. Le armi a nostra disposizione sono il lavoro e l’unità di intenti del gruppo. Alcuni ragazzi esordienti e altri che hanno giocato meno negli scorsi anni stanno tenendo alto il livello di gioco. Sono orgoglioso».

Domenica il Monastir sarà impegnato in trasferta contro la Nocerina, formazione in lotta per il vertice e con un passato importante tra i professionisti: «Oltremare abbiamo sempre perso, dobbiamo cercare di superare questo gradino preparando la sfida con la gioia dell’ultimo successo. Giocare a Nocera Inferiore contro una squadra così importante è motivo di orgoglio per Monastir e mostra che siamo arrivati a un buon livello. A inizio settimana vedremo chi recupereremo dall’infermeria», conclude Angheleddu.

Il capitano

Simone Pinna esalta l’impegno e la risposta della squadra nei momenti di difficoltà: «Sono orgoglioso dei miei compagni e di tutto lo staff. Ci siamo compattati tirando fuori un’importante reazione. Ogni volta che il mister ci chiama in causa diamo risposte importanti, come nelle ultime settimane. Contro l’Albalonga Piras era alla prima da titolare e Pisano ha risolto la partita su due colpi di testa». L’ex Cagliari ripone fiducia nell’impegno della società: «Ci aspettiamo che continui ad apprezzare i nostri sforzi perché ce lo meritiamo. Siamo ottimi professionisti che durante la settimana lavorano e crescono col gruppo. Ci alleniamo dal primo agosto e stiamo dando grandi risposte sul campo», prosegue il difensore. In vista della sfida di domenica Pinna carica i propri compagni: «Queste sono le partite più belle da giocare perché ti confronti con una piazza importante con grande tifo. Uno stimolo per dimostrare il nostro valore».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Magico Cagliari, una vittoria esaltante

Superata la Roma con un gol di Gaetano nel finale, partita di cuore con la Domus in delirio 
l Nello sport
regione

Bartolazzi: «Senza di me la sanità resterà indietro»

L’assessore (in uscita): si lotta per le poltrone, Todde lascerà immutato un sistema arretrato 
Roberto Murgia
La storia

«Non sono guarito ma ho rimesso il camice per aiutare i pazienti»

Il medico di base di Senorbì a giugno fu investito da un camion 
Paolo Carta
Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicanalista

«Sessuo-affettività, non concentriamoci su temi ideologici»

Lo specialista avverte: i genitori non si nascondano davanti ai tabù 
Nicola Scano
la fasi

«Emigrati, congresso da rifare»

Da 27 circoli un ricorso contro le elezioni di ottobre: «Gravi irregolarità» 
Cristina Cossu
La storia

A scuola di vela latina si impara a navigare tra le onde della vita

Bambini e ragazzi con fragilità sulla barca-maestra ad Alghero 
Caterina Fiori
Milano

Il mago delle evasioni fugge ancora

Azione da film: sega le sbarre e si cala con le lenzuola dal carcere di Opera 
L’incontro

Merz-Netanyahu, accordo a metà

Il cancelliere nega ad Hamas un ruolo a Gaza, ma insiste sui due Stati 
tensioni

Usa e Russia, un asse anti Europa

Il Cremlino: la visione di Washington è coerente con la nostra 