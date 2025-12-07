Il Monastir si gode un momento magico 

MONASTIR. Un successo in rimonta che vale l’aggancio alla zona playoff. Sabato al Comunale il Monastir ha sconfitto l’Albalonga centrando la settima vittoria in questa stagione, la seconda di fila tra le mura amiche. I campidanesi hanno saputo reagire allo svantaggio arrivato al quarto d’ora della ripresa ribaltando il risultato con la doppietta di Pisano.

Il tecnico

«Sono contento per l’approccio al match e le risposte dei giocatori. Hanno dimostrato ancora una volta di avere grandi valori», dice l’allenatore Marcello Angheleddu. «L’Albalonga è una squadra dall’elevato tasso tecnico, ma noi non siamo stati da meno. Quando vai in svantaggio su un episodio gli avversari si chiudono e diventa difficile recuperare. L’unica soluzione per riacciuffare queste partite sono le palle inattive. Ottima reazione».

I gol sono arrivati nel giro di tre minuti su azioni da angolo e sono stati realizzati dall’unico subentrante biancoblù: «Quando la squadra riesce a tenere bene il campo faccio pochi cambi. Sono felice per i gol di Pisano, si è fatto trovare pronto. Due settimane fa era andato in tribuna per mia scelta e oggi ha dato una grande risposta perché è un ragazzo serio che dà sempre tutto. Ha dato il segnale che tutti possono essere importanti». Il successo permette al Monastir di salire a quota 23 punti, agganciando proprio i laziali: «Non facciamo calcoli. Ogni tanto guardo la classifica con piacere, sono felice per i miei ragazzi che forse in questo momento non si sentono abbastanza gratificati per il loro impegno. Il girone è difficile e stiamo conquistando tanti punti. Le armi a nostra disposizione sono il lavoro e l’unità di intenti del gruppo. Alcuni ragazzi esordienti e altri che hanno giocato meno negli scorsi anni stanno tenendo alto il livello di gioco. Sono orgoglioso».

Domenica il Monastir sarà impegnato in trasferta contro la Nocerina, formazione in lotta per il vertice e con un passato importante tra i professionisti: «Oltremare abbiamo sempre perso, dobbiamo cercare di superare questo gradino preparando la sfida con la gioia dell’ultimo successo. Giocare a Nocera Inferiore contro una squadra così importante è motivo di orgoglio per Monastir e mostra che siamo arrivati a un buon livello. A inizio settimana vedremo chi recupereremo dall’infermeria», conclude Angheleddu.

Il capitano

Simone Pinna esalta l’impegno e la risposta della squadra nei momenti di difficoltà: «Sono orgoglioso dei miei compagni e di tutto lo staff. Ci siamo compattati tirando fuori un’importante reazione. Ogni volta che il mister ci chiama in causa diamo risposte importanti, come nelle ultime settimane. Contro l’Albalonga Piras era alla prima da titolare e Pisano ha risolto la partita su due colpi di testa». L’ex Cagliari ripone fiducia nell’impegno della società: «Ci aspettiamo che continui ad apprezzare i nostri sforzi perché ce lo meritiamo. Siamo ottimi professionisti che durante la settimana lavorano e crescono col gruppo. Ci alleniamo dal primo agosto e stiamo dando grandi risposte sul campo», prosegue il difensore. In vista della sfida di domenica Pinna carica i propri compagni: «Queste sono le partite più belle da giocare perché ti confronti con una piazza importante con grande tifo. Uno stimolo per dimostrare il nostro valore».

