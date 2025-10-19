il monastir si accontenta col lodigiani 

Monastir 0

Atletico Lodigiani 0

Monastir (3-5-2) : Fusco; Piseddu, Porru, Corcione; Gibilterra (29’ st Masia), Conti, Ardau (37’ st Ferraro), Piro, Pisano; Aloia, Suazo. In panchina Daga, Cocco, Piras, Bellino, Piga, Tocco, Collu. Allenatore Angheleddu.

Atletico Lodigiani (4-3-1-2) : Grujicic; Paolelli (29’ st Calderoni), Farini, Sini, Zitelli (25’ st Fontana); Sani, Spinozzi, Ruggeri; Botta (47’ st Costantini); Lancioni (25’ st Fiore), Voncina (25’ st Guccione). In panchina Brusca, De Santis, Venturi. Allenatore Mariotti.

Arbitro : Framba di Torino.

Note : ammoniti Gibilterra, Spinozzi, Piseddu. Recupero 0’ pt - 4’ st.

MONASTIR. Al Comunale si conclude a reti bianche la sfida tra il Monastir e l’Atletico Lodigiani. Diverse assenze per i padroni di casa, che devono rinunciare a Pinna, Naguel, Cortinovis e Jah.

In avvio di gara le compagini si studiano. La prima chance della partita è per i campidanesi: all’11’ Piseddu riceve palla in area e si gira, passa per Corcione che calcia alto di sinistro dal limite. Nell’azione successiva riparte in contropiede l’Atletico Lodigiani con Voncina che calcia e colpisce il palo esterno, la palla poi termina in fallo laterale. Al 18’ ripartenza di Lancioni che tira a lato di sinistro. Al 19’ la conclusione di Ruggeri dal limite viene sporcata da una deviazione, ma Fusco riesce a deviare. Al 24’ Ruggeri fa partire in contropiede Lancioni che però calcia centrale e Fusco respinge. Al 27’ destro di Pisano da fuori, Grujicic blocca. Dopo un minuto ancora un’occasione per il Monastir: botta di Aloia, il portiere riesce a deviare la palla sull’incrocio dei pali. Al 32’ cross di Ardau al centro per Aloia che devia verso la porta, Grujicic respinge. Al 43’ ci prova Corcione da fuori col sinistro, blocca il portiere.

Ripresa

Al 7’ della ripresa Piseddu crossa al centro, Suazo stacca ma non inquadra la porta. Al 10’ punizione di Sini da posizione defilata, blocca Fusco. Al 14’ grande occasione per gli ospiti: sinistro di Voncina da dentro l’area, la palla sfila fuori di poco. Al 34’ cross di Masia per Suazo che stacca al centro spalle alla porta ma la palla termina alta. Nel finale pallone in area per Aloia che riesce solo a toccare, blocca il portiere. I biancoblù portano a casa dunque il primo pareggio in questo campionato che vale il secondo risultato utile di fila.

