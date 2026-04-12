Il Monastir sfiora l’impresa con il Trastevere Avanti di due reti, riacciuffato nella ripresa 

Monastir 2

Trastevere 2

Monastir (4-2-3-1) : Fusco; Pinna, Cortinovis, Porru, Piseddu; Conti, Corcione; Gibilterra (35’ st Collu), Piro, Leone (30’ st Ardau); Aloia. In panchina Mereu, Pisano, Jah, Solmonte, Piras, Ferraro, Tuveri. Allenatore Angheleddu.

Trastevere (4-3-3) : Della Rocca; Petrucci, Ciucci, Mattia, Zitelli (35’ st Lupi); Crescenzo, Baldari (12’ st Morano), Ferrante (15’ st Compagnone); Angelilli (18’ st Icardi), Scaffidi, Lorusso. In panchina Reale, Drisaldi, Ferraro. Allenatore Bernardini.

Arbitro : Travaini di Busto Arsizio.

Reti : nel pt 19’ Conti; nel st 6’ Piro, 23’ Scaffidi, 34’ Scaffidi.

Note : ammoniti Fusco, Corcione. Recupero 1’ pt – 5’ st.

MONASTIR. Al Comunale tanti gol e spettacolo nella sfida tra il Monastir e la vicecapolista Trastevere. Il 2-2 finale lascia un pizzico di rammarico ai biancoblù raggiunti sul pari nella ripresa dopo essere stati avanti di due gol.

La prima occasione del match è per gli ospiti: all’8’ Lorusso calcia dal limite e sfiora la traversa. Al 9’ palo di Piro dalla distanza. Al 13’ Della Rocca sventa una conclusione a botta sicura di Leone. Al 19’ la squadra di Angheleddu passa in vantaggio: dalla bandierina Corcione serve Conti che insacca di destro sotto la traversa. Al 39’ i laziali sfiorano il pari con un sinistro di Zitelli che si stampa sulla traversa. Al 44’ Angelilli calcia al volo, Fusco respinge.

In avvio di ripresa il Monastir ha subito una chance con Gibilterra che però calcia centrale. Al 6’ i campidanesi raddoppiano: Leone crossa al centro per Aloia che calcia, Della Rocca respinge e Piro insacca di testa. Al 23’ i laziali accorciano con Scaffidi che riceve palla in area da Morano e insacca anticipando il portiere. Al 31’ il colpo di testa di Icardi termina sull’esterno della rete. Al 34’ arriva il pareggio di Scaffidi che trova la doppietta personale calciando in rete in mischia dopo una respinta di Fusco. Nel finale i biancoblù soffrono, ma resistono all’assedio ospite e conquistano un punto utile in ottica playoff.

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