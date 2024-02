Il Monastir saluta tutti 

Monastir 2

Castiadas 0

Monastir (4-2-3-1) : Galasso; Pinna, Porcu, Bellu, Saias; Piras, Paulis (31’ st Poddesu); Riep, Masia, D’Agostino; Ragatzu (9’ pt Caboni (31’ st Arangino). In panchina Angioni, Arzu, Mudu, Deias, Pulcrano, Murgia. Allenatore Angheleddu.

Castiadas (4-3-3) : Toro; C. Mura (37’ st Erriu), Sitzia, Chessa, Falciani (43’ st Crobe); Cannas, Felleca, C. Ruggeri; Mboup (37’ st Zuddas), Cardia (16’ st Dessì), Sanna (23’ st Cabras). In panchina Pani, A. Ruggeri, Tamburini, Trogu. Allenatore Dessì.

Arbitro : Virgili di Olbia.

Reti : 4’ pt Ragatzu, 16’ pt D’Agostino.

Note : e spulsi al 2’ st Cannas e al 4’ st Dessì (Castiadas). Ammoniti Pinna, Masia, C. Mura, Chessa, Poddesu, Cabras, Felleca, Tamburini, Cardia. Recupero 2’ pt. - 5’ st. Spettatori 200.



Monastir. Al Comunale arriva un successo d’oro per la capolista Monastir che batte il Castiadas e allunga in classifica sui rivali sarrabesi. Al 4’ i padroni di casa trovano subito il vantaggio, firmato da Ragatzu: Porcu colpisce di testa, la palla termina sulla traversa e sulla respinta si avventa l’ex attaccante del Sant’Elena che deposita in rete. La punta però si fa male in occasione del gol e viene sostituito da Caboni. Premono i biancoblù, che al 14’ vanno ancora vicini al gol: D’Agostino fa partire un forte sinistro respinto dal portiere. Al 16’ arriva il raddoppio grazie al gol di D’Agostino che, servito in area da Caboni, trafigge Toro con un forte diagonale. Gli ospiti ci provano direttamente da calcio piazzato, prima con Chessa e poi con Falciani, ma la palla termina alta.

In avvio di ripresa il Castiadas resta in inferiorità numerica: Cannas rifila una manata a Riep e viene espulso. Al 12’ i padroni di casa falliscono un rigore con Caboni, parato da Toro. La squadra di Dessì prova a riaprire il match e al 35’ conquista un penalty, ma Mboup si fa ipnotizzare da Galasso. Negli ultimi minuti il Monastir si difende con ordine e sfiora anche il tris con Masia che si libera di tre difensori e calcia, ma il portiere respinge. Il finale è ad alta tensione e il Monastir segnala danni nello spogliatoio ospite.

