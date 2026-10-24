Il Monastir ripreso due volte 

Monastir 2

Trastevere 2

Monastir (4-3-3) : Cocco; Piras (18’ st Belli), Collu, Porru, Pinna; Corcione (39’ st Rossi), Loru, Piseddu; Leone, Aloia, Ech Cheikh (21’ st Mameli). In panchina Fusco, Fanari, Gianoli, Conti, Ragni, Masia. Allenatore Angheleddu.

Trastevere (4-3-3) : Semprini; Celli (36’ st R. Iacoponi), Giordani, Ciucci, Macerata; Crescenzo, Falilò, Miola (6’ st Drisaldi); Lilli (41’ st Morano), Vaccà (30’ st Icardi), D. Iacoponi. In panchina Della Rocca, Fatati, Pacetti, Gilardini. Allenatore Tajarol.

Arbitro : Manzini di Verona.

Reti : nel primo tempo, 19’ Leone, 29’ Crescenzo, 43’ Aloia; nella ripresa 11’ Lilli.

Note : ammoniti Lilli, Giordani, Pinna. Recupero 0' pt-4’ st.

MONASTIR. Un pari con tanti gol e spettacolo. Finisce 2-2 la sfida fra Monastir e Trastevere. Il primo squillo è dei romani: al 2’ destro alto da fuori di Iacoponi. I biancoblù si fanno vedere in avanti al 9’ con Leone che supera due uomini e calcia, il portiere respinge. Al 19’ i biancoblù passano: Semprini respinge un cross, Leone raccoglie dal limite e di sinistro insacca nell’angolino basso. La rete galvanizza la squadra di Angheleddu che continua a creare: al 24’ cross di Leone, Loru spizzica di testa e poi Piseddu calcia a lato di poco. Al 29’ i romani pareggiano con Crescenzo che raccoglie la palla su angolo di Falilò e di destro fulmina Cocco. Al 31’ chance per il Trastevere con Vaccà che spedisce alto da ottima posizione dopo una respinta corta del portiere di casa. E al 43’ il Monastir torna avanti: Collu serve Leone che crossa al centro, Aloia stacca e insacca di testa.

Secondo tempo

In avvio di ripresa la prima chance è biancoblù: all’8’ Pinna crossa per Leone che stoppa e rovescia alto dal limite. All’11’ sono però gli ospiti a ristabilire la parità, con Lilli che viene servito da Crescenzo e insacca di destro. Al 16’ conclusione di Iacoponi a lato di poco. Al 20’ il Monastir coglie un palo con un colpo di testa di Collu su punizione di Pinna. Al 22’ tiro alto dalla distanza di Aloia. Al 38’ ci prova sempre il numero 11 che raccoglie palla in area, si gira e calcia fuori. Al 47’ angolo di Giordani e colpo di testa di Iacoponi a lato.

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