SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Serie D.
25 ottobre 2026 alle 00:28

Il Monastir ripreso due volte 

Leone e Aloia non bastano: il Trastevere strappa il pari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Monastir 2

Trastevere 2

Monastir (4-3-3) : Cocco; Piras (18’ st Belli), Collu, Porru, Pinna; Corcione (39’ st Rossi), Loru, Piseddu; Leone, Aloia, Ech Cheikh (21’ st Mameli). In panchina Fusco, Fanari, Gianoli, Conti, Ragni, Masia. Allenatore Angheleddu.

Trastevere (4-3-3) : Semprini; Celli (36’ st R. Iacoponi), Giordani, Ciucci, Macerata; Crescenzo, Falilò, Miola (6’ st Drisaldi); Lilli (41’ st Morano), Vaccà (30’ st Icardi), D. Iacoponi. In panchina Della Rocca, Fatati, Pacetti, Gilardini. Allenatore Tajarol.

Arbitro : Manzini di Verona.

Reti : nel primo tempo, 19’ Leone, 29’ Crescenzo, 43’ Aloia; nella ripresa 11’ Lilli.

Note : ammoniti Lilli, Giordani, Pinna. Recupero 0' pt-4’ st.

MONASTIR. Un pari con tanti gol e spettacolo. Finisce 2-2 la sfida fra Monastir e Trastevere. Il primo squillo è dei romani: al 2’ destro alto da fuori di Iacoponi. I biancoblù si fanno vedere in avanti al 9’ con Leone che supera due uomini e calcia, il portiere respinge. Al 19’ i biancoblù passano: Semprini respinge un cross, Leone raccoglie dal limite e di sinistro insacca nell’angolino basso. La rete galvanizza la squadra di Angheleddu che continua a creare: al 24’ cross di Leone, Loru spizzica di testa e poi Piseddu calcia a lato di poco. Al 29’ i romani pareggiano con Crescenzo che raccoglie la palla su angolo di Falilò e di destro fulmina Cocco. Al 31’ chance per il Trastevere con Vaccà che spedisce alto da ottima posizione dopo una respinta corta del portiere di casa. E al 43’ il Monastir torna avanti: Collu serve Leone che crossa al centro, Aloia stacca e insacca di testa.

Secondo tempo

In avvio di ripresa la prima chance è biancoblù: all’8’ Pinna crossa per Leone che stoppa e rovescia alto dal limite. All’11’ sono però gli ospiti a ristabilire la parità, con Lilli che viene servito da Crescenzo e insacca di destro. Al 16’ conclusione di Iacoponi a lato di poco. Al 20’ il Monastir coglie un palo con un colpo di testa di Collu su punizione di Pinna. Al 22’ tiro alto dalla distanza di Aloia. Al 38’ ci prova sempre il numero 11 che raccoglie palla in area, si gira e calcia fuori. Al 47’ angolo di Giordani e colpo di testa di Iacoponi a lato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, arriva un altro flop

l Nello sport
il focus

L’economia della castagna sconfigge la siccità e la crisi

La sagra di Aritzo registra il pieno di arrivi dall’estero nonostante un calo del 20 per cento nella produzione 
Giorgio Ignazio Onano
L’emergenza

Un sabato di scontri, tensioni e barricate ma senza saccheggi

Lancio di oggetti, lacrimogeni, idranti in azione A Roma un gruppo riesce a entrare al Colosseo 
L’emergenza

Un cronista pro-Pal la mente del “Movimento 17 ottobre”

Fermato per istigazione a delinquere aggravata 
il congresso

Il vento nuovo dell’emigrazione: con Seu un patto tra generazioni

«Siamo pronti a metterci a disposizione per la causa della Sardegna»  
Massimiliano Rais
1946-2026

“S’unda manna”, Elmas ha ancora paura

Il torrente della tragica alluvione di 80 anni fa è in pessime condizioni 
Ilenia Giagnoni
La storia

«La vita rubata alla mia bambina cinquant’anni fa»

Maria Atzei ricorda la figlia Carla  uccisa a 9 anni dal vicino di casa 
Valeria Pinna
L’intervista

«La mia vita sui tacchi:  non sono meno uomo di quelli che mi criticano»

Marco Argiolas indossa scarpe da donna «Ne ho 150 paia. Mia moglie? Non gradisce»  
Sara Marci