Il Monastir riprende mercoledì il raduno 

Nella giornata di mercoledì prenderà il via la preparazione del Monastir in vista della prossima stagione. Allo stadio Comunale la squadra si allenerà ancora agli ordini di mister Marcello Angheleddu, confermato sulla panchina per il quarto anno di fila. Per i campidanesi è il secondo campionato in Serie D dopo la storica vittoria dei playoff.

Il club guidato da Fuke studia le prime mosse in entrata: il ds Zanda è chiamato a trovare i sostituti del centrocampista Nagüel passato all’Alghero e dell’ala Gibilterra che ha firmato con i liguri del Ligorna. Saluta anche il portiere Mereu che si è trasferito ufficialmente al Terralba. Cambia il preparatore dei portieri che non sarà più Francesco Atzei, passato al La Palma. È inoltre previsto un rinnovo del parco dei fuoriquota. Nel frattempo la squadra biancoblù ripartirà dai suoi punti fermi: in difesa l’ex Cagliari Simone Pinna, a centrocampo il capitano Alessandro Masia e in attacco il capocannoniere Alessandro Aloia.

La stagione inizierà ufficialmente il prossimo 23 agosto con il turno preliminare di Coppa Italia, ma i biancoblù esordiranno verosimilmente nel primo turno la settimana successiva in virtù del terzo posto nell’ultimo campionato. Resta ancora da stabilire l’avversario. La prima giornata di campionato si svolgerà invece il 6 settembre con i nove gironi che verranno ufficialmente presentati a inizio agosto dalla Lnd.

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