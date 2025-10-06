Il Monastir riparte «Penalizzati dagli infortuni» 

Monastir. Un derby sfortunato in cui alcuni episodi non hanno girato a favore. La sconfitta rimediata domenica al Comunale contro la Cos (2-3) lascia l’amaro in bocca al Monastir ma non cancella il buono fatto vedere in quest’avvio di stagione. La rimonta avversaria è arrivata nel finale, quando la squadra del tecnico Angheleddu sembrava in controllo. I biancoblù hanno peccato nella gestione di alcune situazioni di gioco, come ha anche evidenziato l’allenatore nel post gara, e ieri lo hanno confermato l’attaccante Alessandro Aloia e il portiere Riccardo Daga intervenuti su Radiolina nella trasmissione “L’Informatore Sportivo: dalla C alla Promozione” condotta da Alberto Masu.

Il bomber biancoblù due giorni fa ha realizzato una doppietta ma «purtroppo è servita a poco», ha sottolineato per poi ammettere che la squadra «ha avuto un blackout negli ultimi dieci minuti» e infine aggiungere: «Gli infortuni ci hanno penalizzato e davanti avevamo una squadra di qualità».

Le diverse defezioni hanno costretto il tecnico a intervenire: Jah ha lasciato il campo dopo pochi minuti a causa di un problema alla caviglia, Nagüel ha alzato bandiera bianca per un fastidio al quadricipite, Cortinovis è uscito all’intervallo per un problema muscolare, Pinna ha accusato un problema già avuto nella scorsa stagione.

Daga, ex portiere del Cagliari Primavera, a sua volta ha parlato di intensità: «Abbiamo peccato di concentrazione, ma in rosa quest’anno abbiamo diversi uomini chiave abili a trasmetterci la loro esperienza». Per i campidanesi si è trattato della seconda sconfitta consecutiva in campionato, dopo quella contro il Valmontone, e del primo stop tra le mura amiche, dove sinora aveva sempre vinto «Conosciamo il valore dei nostri avversari, nei momenti negativi sta a noi giocatori di esperienza dare il buon esempio», prosegue Aloia. Domenica altro derby, quello con il Latte Dolce, un avversario in gran forma che nell’ultimo turno si è imposto a valanga sull’Olbia (6-1). Si gioca a Sassari: «La squadra è organizzata e sta facendo bene, ma non dobbiamo avere paura di nessuno e affrontare la sfida come se fosse l’ultima gara per la salvezza», conclude Daga.

RIPRODUZIONE RISERVATA