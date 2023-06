Il Monastir riparte: a coverciano pulcini alla ribalta  

Il Monastir prosegue la ristrutturazione, in vista della stagione in cui vuole essere protagonista in Promizione, e ottiene un nuovo riconoscimento di spessore a livello nazionale sulle giovanili. La società del presidente Marco Carboni ha ricevuto il premio come miglior progetto di sviluppo di calcio a 5 giovanile (che prevede la doppia attività fra calcio e futsal) ai Grassroots Awards della Figc, durante una cerimonia a Montecatini Terme. Il Monastir si è imposto in una delle undici categorie premiate, risultando il progetto più apprezzato in tutta Italia, e ha partecipato con la selezione Pulcini alla festa del Settore Giovanile e Scolastico tenutasi a Coverciano.

«Siamo orgogliosi di aver portato i bambini in un tempio del calcio italiano», afferma il presidente Carboni. «Vederli estasiati in luogo simbolo ci ripaga di tutto il lavoro fatto ed è l'ennesima dimostrazione di quanto abbiamo fatto nel settore giovanile». Uno sviluppo, quello del lavoro coi giovani, che avrà seguito anche nella nuova stagione: sia nelle varie selezioni, col doppio allenatore di calcio e futsal dopo aver già primeggiato nelle rispettive categorie, sia nel gruppo dei fuoriquota ancora da completare con due-tre elementi, che prevede i vari Angiargia (di ritorno dal Guspini), Basciu, Mudu, Pilloni, Pulcrano e Secci. Fra i senior confermato anche il portiere Enrico Galasso, preso a dicembre dalla Ferrini, che si aggiunge ai nuovi acquisti Fabrizio Frau, Gianluca Riep e Matteo Saias (gli ultimi due già in rosa nel 2021-2022) e alle conferme di Demetrio Cossu, Nicola Deias e Federico Poddesu, col nuovo ds Matteo Zanda che sta completando altri accordi. (r.sp.)

