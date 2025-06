«Il Monastir reggerà la D» 

La mattina seguente al trionfo è il proseguimento di una notte insonne. «Non ho dormito». Troppa euforia: la conquista della Serie D per Marco Carboni è un’emozione che porta entusiasmo e cancella ogni possibilità di riposare. Il Monastir vincendo i playoff nazionali di Eccellenza (2-0 alla Vianese in Sardegna domenica scorsa dopo il ko 1-2 in trasferta la settimana prima) ha tagliato un «traguardo storico», sottolinea il presidente del club, tra i suoi fondatori nel 1983 e fautore con proprietà, tecnico, staff e giocatori di una vera impresa sportiva, col doppio salto in due anni dalla Promozione a una competizione semi professionistica.

Ora è il momento della festa e dello stordimento generale, ma «da domani cominceremo a programmare». C’è la Quarta serie che incombe, vetta massima raggiunta sinora dalla società (che vanta la partecipazione alla Serie A, A2 e B di calcio a 5). Non sarà facile, visto l’ultimo torneo con la retrocessione di tre formazioni sarde su cinque. Ma «cercheremo di far bene».

Presidente, che sapore ha la mattina successiva alla vittoria?

«Non ho dormito. Ancora non realizzo quel che abbiamo fatto, che i ragazzi hanno ottenuto. È un traguardo storico per paese, società, movimento della zona. Dedichiamo il successo al nostro piccolo grande capitano Tommaso Ugas», leader della formazione Juniores vittima di un incidente stradale nel 2021.

La Serie D era l’obiettivo iniziale?

«No. Il progetto è stato avviato la scorsa stagione e nei programmi avremmo dovuto raggiungere quel campionato in tre anni. Ci siamo riusciti in due e ne siamo felicissimi».

A chi i meriti principali?

«Allo staff e alla squadra, che non hanno mai mollato anche nelle difficoltà. Anzi, in quei momenti l’ambiente si è compattato. Al patron, che ha sposato il progetto. Ai dirigenti, che hanno lavorato ogni giorno sul campo perché ai ragazzi non mancasse nulla».

E il presidente?

«Ha un pregio: la passione per questa squadra, per questo sport. Avevo un sogno da quando questa squadra è nata. Mi avrebbero preso per pazzo, invece ci siamo riusciti. Portare il club dagli amatori alla D in 40 anni di vita credo sia impresa riuscita a pochi».

Avete mai pensato nel corso della stagione di poter arrivare alla promozione diretta?

«Abbiamo disputato un grandissimo girone di andata, chiuso in testa con il miglior attacco e la miglior difesa. Poi all’inizio del ritorno siamo incappati in due prestazioni sottotono, che ci stanno, e abbiamo perso immeritatamente lo scontro diretto col Budoni, che ha preso margine. Ma i ragazzi sono stati bravi a non abbattersi, hanno fatto gruppo e hanno reagito».

Che differenza ha trovato tra la Promozione e l’Eccellenza?

«Sono due sport diversi. Credo sarà così anche tra Eccellenza e Serie D. Noi competiamo anche nel calcio a 5, ora siamo in B ma abbiamo fatto la A: tra le categorie c’è un abisso. Così nel calcio: troppa differenza, soprattutto quest’anno senza i fuori quota. In Quarte serie ci sono squadre storiche, giocatori che hanno fatto il professionismo».

Come affronterete la nuova realtà?

«Ci siamo presi un poco di riposo. Da domani col patron e il mister Marcello Angheleddu cercheremo di programmare questa bella avventura».

Quanti innesti serviranno?

«È già difficile fare il presidente, figuriamoci l’allenatore. Sarà suo compito individuarne magari due o tre. Ci saranno i fuori quota. Noi abbiamo un buon settore giovanile ma serviranno ragazzi pronti: la D è un torneo di livello, vedremo in quali ruoli intervenire».

Il tecnico della doppia promozione sarà confermato?

«Per quanto ci riguarda sì. Spero che anche lui abbia voglia di continuare con noi».

Obiettivo salvezza o qualcosa di più?

«Partiamo sempre dal presupposto di far bene e confermarci. Se poi venisse qualcosa di più, tanto di guadagnato».

Però quest’anno sono retrocesse tre delle cinque sarde. È una realtà difficile.

«Difficilissima. Lo vivo col calcio a 5. Organizzare la trasferta è un’odissea, un viaggio della speranza. Si va a Fiumicino o Linate, poi servono altre due o tre ore di pullman. Spesso si dorme fuori. Per la nostra Isola è molto più complicato e ne paghiamo le conseguenze anche a livello giovanile. Spero di tutto cuore che qualche sarda sia ripescata».

Serviranno investimenti importanti.

«Il Monastir ha la forza per fare la D. Ha programmato il salto di categoria in tre anni perché ha la stabilità per affrontare questa avventura. Non è nostra abitudine fare il passo più lungo della gamba».

Quanto ritiene sia stato importante il supporto del pubblico?

«La cosa più bella di questa doppia cavalcata l’abbiamo vista nel match di Reggio Emilia. A parte il risultato, perché non meritavamo di perdere, è stato bellissimo dare questa soddisfazione ai tanti nostri compaesani che lavorano fuori e sono venuti a sostenerci. Domenica scorsa il pubblico è stato il 12esimo uomo in campo, lo stadio era strapieno. Come non accadeva da tanto».

E adesso?

«Adesso un piccolo stacco, poi ci butteremo subito sotto per preparare la nuova stagione».

