Serie D.
08 gennaio 2026 alle 00:24

Il Monastir può sognare 

La vittoria col Budoni alza l’asticella ma il tecnico è cauto 

MONASTIR. Tre punti per iniziare il 2026 e il girone di ritorno nel migliore dei modi. La vittoria di misura conquistata martedì contro il Budoni avvicina il Monastir alla zona playoff. I biancoblù si trovano a un solo punto dal quinto posto occupato proprio dai galluresi: «Non abbiamo vissuto il derby con l’ossessione del risultato. Siamo stati lucidi, avevamo chiare le situazioni che ci avevano portato all’ultima sconfitta», sottolinea l’allenatore Marcello Angheleddu, «abbiamo lavorato sull’unione d’intenti e la fase corale di gioco. In campo poi siamo riusciti a sfruttare a pieno l’episodio che ci ha portato al gol vittoria».

Il Monastir ha in rosa diversi giovani che si stanno ritagliando spazi da protagonisti. Tra loro l’esordiente portiere Oscar Cocco: «Questa categoria è un’occasione importante per tanti giovani che possono crescere», aggiunge il tecnico, «ho a disposizione un gruppo con grandi margini di miglioramento».

Si gioca

I campidanesi scenderanno di nuovo in campo domenica alle 11 al “Don Pino Puglisi” di Roma contro il Montespaccato. Tornerà Corcione dalla squalifica mentre sarà ancora assente Nagüel che dovrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana: «Giocheremo contro una diretta concorrente che ha grande qualità. Li ho visti giocare contro l’Ischia e mi hanno impressionato. Dobbiamo sfruttare l’entusiasmo di questa vittoria per preparare la partita con energia positiva».

Prudenza

Angheleddu predica prudenza nonostante l’ottimo score a questo punto della stagione: «Non guardiamo classifica e calendario ma pensiamo partita per partita. Siamo concentrati sul nostro percorso senza pensare ai risultati degli altri. Nel girone ci sono tante squadre forti che si sono ulteriormente rinforzate sul mercato. Dobbiamo essere sempre presenti mentalmente e anche saper soffrire. Mi auguro che il gruppo sia in grado di darsi il giusto valore», conclude l’allenatore.

La promessa

Anche l’attaccante Alberto Leone, autore dell’eurogol contro il Budoni, è focalizzato sul lavoro di squadra: «Sapevamo dell’importanza dell’ultima sfida, sono ancora emozionato per il gol. Il mio obiettivo è cercare di segnare il più possibile, ma in primis sono a disposizione del mister e dei compagni. Non pensiamo alla classifica, lavoriamo su ogni singola partita. Il nostro obiettivo principale è la salvezza».

