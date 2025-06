Il Monastir può sfruttare la spinta dei tifosi 

Novanta minuti che decideranno una stagione intera. Domenica alle 15.30 il Monastir di Marcello Angheleddu scenderà in campo contro la Vianese nel ritorno del secondo turno dei playoff nazionali di Eccellenza. In palio c’è la Serie D. I biancoblù partono con lo svantaggio di una rete maturato a Reggio Emilia nella sfida di andata, ma hanno le carte in regola per provare a recuperare il risultato.

Michele Filippi, ex allenatore del Cagliari Primavera e dell’Olbia, sottolinea i numeri positivi della squadra campidanese: «Il percorso del Monastir è di alto livello. In campionato è sempre rimasto ai vertici, subendo solo undici gol. Domenica avrà tutte le chance di recuperare lo svantaggio, ma sarà una sfida combattuta. Entrambe le società hanno proprietà importanti. Nell’ultima parte di stagione gli emiliani hanno mostrato di essere in forma, con l’attacco come punto di forza. Tanti giocatori sono abituati a disputare questo tipo di incontri, ma il calcio è anche emotività e giocare in casa con la spinta del pubblico può essere un vantaggio».

Il neoallenatore della Ferrini, Nicola Manunza, ha sfidato i biancoblù nell’ultima stagione alla guida del Villasimius: «La rosa è ampia e composta da uomini di esperienza, oltre ad allenatore e staff di altissimo livello. Nella gara di ritorno in casa contro la W3 Maccarese c’è stata una netta superiorità. Domenica con la Vianese è stata una sfida molto equilibrata, soprattutto nella ripresa. Il fattore campo nel ritorno potrebbe essere un vantaggio per il Monastir. Prima di domenica solo due volte aveva subito due reti in una singola partita. Questo fa capire la bontà di quanto ha fatto la Vianese all’andata, ma anche quanto siano forti Masia e compagni nell’organizzazione difensiva».

Il tecnico Giacomo Demartis ha condotto l’Ossese ai playoff nell’ultimo campionato ed evidenzia l’esperienza della squadra di Angheleddu nell’affrontare questo tipo di incontri: «Vari giocatori hanno militato per tanti anni nei professionisti, vantaggio che l’allenatore può sfruttare in vista del ritorno. I loro risultati non mi sorprendono. Il roster è di alto livello sia in campo regionale che nazionale e permette anche di fare delle variazioni importanti durante le partite. Il Monastir vanta anche una delle difese più forti d’Italia in questa categoria. La squadra sta dimostrando grande maturità e vivrà il match con la giusta consapevolezza. La spinta dei tifosi potrebbe essere importante per ribaltare il risultato».

