Il Monastir può pensare al derby di Tertenia  

MONASTIR. Al Comunale terreno di gioco impraticabile per la pioggia. Il maltempo dei giorni scorsi ha portato al rinvio a data da destinarsi della sfida tra Monastir e Valmontone.

La decisione ufficiale era arrivata a poco più di ventiquattro ore dal fischio d’inizio: «Ci siamo subito attivati per spiegare la situazione alle istituzioni e alla squadra avversaria», parla il presidente biancoblù Marco Carboni. «Il terreno sintetico non drena al massimo in caso di forti piogge. Alla fine si è convenuto sul rinvio della partita visto anche il successivo bollettino meteo», prosegue il numero uno dei campidanesi.

La tempestiva ufficialità del rinvio ha consentito alla formazione laziale di non partire: «Abbiamo evitato che il Valmontone sostenesse i costi della trasferta col rischio di non poter scendere in campo. Ci dispiace perché avremmo voluto giocare, ma ci siamo messi nei panni degli avversari». Carboni conclude ringraziando le istituzioni per la disponibilità: «Ringrazio la Lega Nazionale Dilettanti e il presidente Cadoni, oltre alla sindaca Ugas che ha attivato gli uffici preposti per verificare l’agibilità».

Nei prossimi giorni seguiranno informazioni sulla data del recupero, che verrà stabilita dalla Lega nazionale dilettanti. Con tutta probabilità il match valido per la ventiduesima giornata non verrà recuperato questa settimana, ma in una delle successive. La squadra di Angheleddu è pronta a riprendere gli allenamenti in vista del derby di domenica a Tertenia con la Cos. Non prenderà parte alla sfida il centrocampista Bruno Conti trasferitosi alla Pro Vasto nell’Eccellenza abruzzese.

