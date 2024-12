Il Monastir punisce l’Ossese 

Ossese 0

Monastir 1

Ossese (4-3-1-2) : Carboni, Russu, Fernàndez, Fancellu (39’ st Vinci), Tuccio (37’ st Madeddu), Gueli, Saba, Lisai (23’ st Sam. Pinna), Franchi, Virdis (23’ st Villa), Nurra (23’ st Porcheddu).

In panchina Ant. Sechi, Al. Sechi, Tanda, Scanu. Allenatore Demartis.

Monastir (4-3-3) : Daga, Sim. Pinna, Madero, Porru, Arzu, Feola, Frau, Nagüel (40’ st Corda), Cocco, Sarritzu (24’ st Zurbriggen), Nurchi (24’ st Sanna).In panchina Stevenato, Massoni, Riep. Arangino, Manca, Murru. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Antonuccio di Roma.

Rete : nel st 2’ (aut) Fancellu.

Note : ammoniti Saba, Nurra, Gueli, Arzu, Daga, Sim. Pinna; espulso Cocco.

OSSI. Era la partita di cartello dell’Eccellenza sarda. L’ha spuntata, di mestiere, un Monastir meno bello del solito ma compatto e solido. L’Ossese, convincente per il gioco espresso, recrimina un rigore non dato e sciupa la migliore occasione possibile per riaprire il campionato, dare una spallata alla capolista e portarsi in seconda posizione.

La gara

Rombo a centrocampo per Demartis con Saba play e Lisai dietro i panzers Franchi-Virdis. 4-3-3 guardingo per Angheleddu, con gli esterni alti Nurchi e Sarritzu, molto attenti in copertura. Schermaglie nel primo quarto di gioco, fino a quando il cielo plumbeo viene illuminato da un dardo scagliato dalla distanza da Gueli, diretto sotto l’incrocio. Daga in volo, smanaccia (15’). Altro lampo bianconero fuori: Saba, in acrobazia, dentro l’area avversaria, al 26’. Alla mezz’ora sono gli ospiti a bussare: Nagüel, dalla bandierina, pesca Porru che svetta di testa ma non angola. Il reattivo Carboni non si fa sorprendere.

La ripresa

La rete si gonfia dopo pochi istanti dall’avvio. Un traversone di Simone Pinna dalle retrovie dà il via ad una contesa tra Fancellu e Cocco. Il primo ha la meglio, nel duello aereo, sul secondo: lo anticipa ma spizzicando, tragicamente, il pallone verso la propria porta, sigla il vantaggio ospite. Lo smacco subito fa reagire l’Ossese che si riversa in avanti. Al 55’ Saba viene placcato da Porru, apparentemente dentro la linea dell’area cagliaritana. Rigore sì o no? Il direttore di gara indica il calcio di punizione dal limite, in mezzo allo sconcerto di giocatori e pubblico. Il pari potrebbe arrivare al 79’ con l’inzuccata di Franchi ma il palo strozza in gola l’esultanza.

RIPRODUZIONE RISERVATA