Il Monastir punisce il Tempio 

Tempio 0

Monastir 2

Tempio (4-4-2) : Mejri, Malesa (42’ st A. Sanna), Arca, A. Pinna, Garau, Carboni (11’ st Bazile), Bulla (25’ st Zirolia), Olivera, Lemiechevsky, Donati (1’ st Solinas), Roccuzzo. In panchina Izzo, Zappareddu, Thiam, Sabino, Aiana. Allenatore Giorico.

Monastir (4-4-2) : Daga, Porru, Madero, Zurbriggen (11’ st Corda), S. Pinna, Feola, Frau, Naguel, Cocco (42’ st Andrea Sanna), Sarritzu (28’ st Arangino), Nurchi (40’ st Arzu). In panchina Murru, Ganzerli, N.Manca, Piras, A. Manca. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : 31’ st Cocco (r), 46’ st Arangino.

Note : ammoniti Donati, Malesa e Solinas per il Tempio; S. Pinna, Corda, Naguel, Cocco e Andrea Sanna per il Monastir.

TEMPIO. La capolista Tempio perde in casa contro il Monastir nel confronto fra due grandi squadre ai piedi del Limbara. I galluresi scendono in campo per ottenere il poker di vittorie e rafforzare così la leadership in classifica, mentre gli ospiti per riprendere la marcia verso le prime posizioni. Alla fine la spuntano questi ultimi interrompendo così la striscia positiva degli uomini di Giorico che perdono anche il primato.

I momenti clou

Nella prima parte dell’incontro gli uomini di Angheleddu si fanno apprezzare per un grande palleggio che mette in difficoltà i galletti. Il risultato dopo il primo tempo è comunque di 0-0 nonostante le conclusioni pericolose di Frau e Sarrizzu e la traversa scheggiata dal tempiese Donati. Nella ripresa squadre più compassate ma al 31’ si rompono gli equilibri: Cocco si procura un rigore e lo trasforma. In pieno recupero il raddoppio: lo firma Arangino dopo un’azione personale che porta al definitivo 2 a 0.

