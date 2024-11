Il monastir pensa da big 

Monastir. Il Monastir di Angheleddu continua a vincere e convincere: il successo a valanga conquistato sabato contro il Li Punti ha permesso ai campidanesi di salire ad otto vittorie di fila e mantenere la prima posizione in classifica, in coabitazione col Budoni a quota 29 punti. I biancoblù sono ancora imbattuti in campionato. La goleada di Sassari arriva dopo gli ultimi rotondi successi contro San Teodoro, Ghilarza e Carbonia, segno di un reparto offensivo apparso in grande spolvero. Nelle prime undici gare di campionato Pinna e compagni hanno realizzato 27 reti, mentre la difesa ha incassato appena un gol contro il Taloro Gavoi nella prima di campionato.

La soddisfazione del dg

«Siamo molto soddisfatti per l’ottimo rendimento della squadra e il lavoro di tutto lo staff», dice il direttore generale del club, Lucas Massa. «Non ci tiriamo indietro, siamo consapevoli della qualità della nostra rosa. Vincere contro il Li Punti non era scontato, anche perché veniva da una prova positiva contro il Budoni. Ogni avversario dà sempre il massimo quando ci sfida, senza regalare nulla». Il sodalizio porta avanti un progetto iniziato nella scorsa stagione che ha visto il Monastir vincere il campionato di Promozione: «Nel giro di due campionati il nostro obiettivo è salire in Serie D. Se non dovesse avvenire alla fine di questa stagione ci riproveremo nella prossima. Daremo il massimo in ogni partita», prosegue Massa.

I giovani

I successi della prima squadra vanno di pari passo con gli investimenti e il lavoro portato avanti con il settore giovanile: «Diversi calciatori, come Cocco, Feola e Pinna, sono venuti a Monastir in primis perché convinti dalla globalità del progetto. Abbiamo un’organizzazione aziendale e uno staff di alto livello anche nel settore giovanile. La formazione dei più giovani è al centro delle nostre Academy e Scuola Calcio Élite, nate per dare spazio ai ragazzi del territorio. Portiamo avanti in parallelo le attività di calcio e futsal, come avviene nei club del Sud America. Il lavoro sta portando molti frutti, certificato dai risultati e riconoscimenti negli ultimi anni a livello regionale e nazionale».

Gli impianti

La società del presidente Marco Carboni punta anche sul rinnovamento dello stadio e delle altre strutture: «Ci auguriamo di poter collaborare con l’amministrazione comunale e i privati. Ragionando a lungo termine il nostro stadio non sarebbe adeguato ad ospitare incontri di categorie superiori. Abbiamo in testa progetti per migliorare le nostre strutture», conclude Massa.

RIPRODUZIONE RISERVATA