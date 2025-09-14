Il Monastir non smette di correre 

Monastir 2

Montespaccato 0

Monastir (4-3-3) : Daga; Pinna, Cortinovis, Porru, Piseddu (42’ st Pisano); Piro, Naguel, Corcione (23’ st Jah); Gibilterra (32’ st Fangwa), Aloia, Suazo (11’ st Ardau). In panchina Fusco, Cocco, Piras, Piga, Masia. Allenatore Angheleddu.

Montespaccato (4-4-2) : Tassi; Tamburlani, Rotondo, Franco, Laurenzi (31’ st Vitelli); Putti, Vitolo (31’ st Cantoni), Lilli (21’ st De Marchis), Cervoni (21’ st Madeddu); Coratella, Colasurdo (21’ st Lauri). In panchina Guerrieri, Moretti, Tinti, Touray. Allenatore Bussone.

Arbitro: Patti di Palermo.

Reti: 14’ st Corcione, 44’ st Aloia (r).

Note: ammoniti Corcione, Gibilterra, Cantoni, Franco, Fangwa. Recupero 0‘ pt – 4‘ st.

Monastir. Al Comunale arriva il primo successo casalingo del Monastir in Serie D. La squadra biancoblù si impone contro il Montespaccato offrendo una prova convincente. Al 2’ Suazo parte in contropiede, chiude in angolo la difesa ospite. Al 18’ Piseddu scappa sulla sinistra e serve Pinna al centro che stoppa, ma calcia alto. La squadra di Angheleddu preme e al 23’ Piseddu crossa al centro per Gibilterra che in tuffo di testa non trova la porta. Rispondono gli ospiti: al 24’ un cross di Cervoni viene deviato in angolo. Nell’azione successiva termina a lato il colpo di testa di Colasurdo. Al 41’ Corcione serve al centro Porru che svetta e spedisce alto di poco. Al 45’ padroni di casa ancora vicini al vantaggio: Piseddu crossa per Cortinovis che spreca da buona posizione.

La ripresa

Si fa vedere in avanti il Montespaccato: al 6’ Putti scappa sulla fascia e serve al centro Colasurdo che non trova la porta. Al 10’ Tassi è miracoloso respingendo un tiro di Aloia da distanza ravvicinata. Al 14’ arriva il vantaggio con Corcione che calcia di sinistro dalla bandierina, la palla sbatte sul palo e si infila in rete. Al 24’ risponde il Montespaccato con un tiro a giro di Lauri alto dal limite. Al 42’ serpentina dalla destra di Piro che salta due avversari e calcia di destro, blocca il portiere. Al 44’ l’arbitro ravvisa un fallo in area e assegna un rigore al Monastir. Dal dischetto Aloia spiazza Tassi per il raddoppio.

Al 48’ Piro sfiora il tris calciando da fuori di poco sopra la traversa. Nel finale i campidanesi chiudono gli spazi e conquistano la vittoria che permette di salire a punteggio pieno a quota 6 punti.

