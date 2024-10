Il Monastir non ha problemi 

Monastir 2

Villasimius 0

Monastir (4-3-3) : Daga, Pinna, Madero, Porru, N. Manca (11’ st Arzu); Corda, Naguel, Frau; Sarritzu, Arangino (34’ st A. Manca), Nurchi. In panchina Stevanato, Ganzerli, Piras, Riep, Sanna, Murru. Allenatore Angheleddu.

Villasimius (4-2-3-1) : Arrus; Mastino, Magnin, Vitale, Loi; Arnaudo (28’ st Rostand), Melis; Beugre (28’ st Floris), Sakho (26’ pt Rinino), Miranda (15’ st Argiolas); Camba. In panchina Gonzales, Zedda, Valentini, Marci. Allenatore Manunza.

Arbitro : Cornel Pal di Roma 1.

Reti : 2’ pt Frau, 26’ st Madero.

Note : a mmoniti Frau, Loi. Recupero 2‘ pt - 4‘ st.

Monastir. Al Comunale il Monastir centra la seconda vittoria di fila in campionato, battendo il Villasimius. Diverse assenze, ma i biancoblù sfoderano una prova convincente. Ritmi molto alti in avvio: al 2’ passano i padroni di casa con Frau che approfitta di una disattenzione avversaria e calcia di destro senza lasciare scampo al portiere. Al 3’ Sarritzu si invola e il suo sinistro viene bloccato in due tempi dal portiere. Gli ospiti rispondono al 7’ con un tiro da fuori di capitan Melis che termina fra le braccia di Daga. Al 43’ il Villasimius ancora pericoloso: Melis ci prova dalla distanza, Daga respinge in angolo.

La chance svanita

In avvio di ripresa gli ospiti in avanti: al 20’ il tentativo è di Naguel, con Arrus che blocca in due tempi. Al 21’ arriva la chance migliore per il Villasimius con Loi che serve Rostand in area e il suo tiro viene deviato in angolo. In avanti la squadra di Angheleddu: al 25’ Arrus devia un colpo di testa di Nurchi. Un minuto dopo il raddoppio con Madero che insacca in tuffo di testa su una palla respinta dalla difesa. Al 31’ Arrus nega il tris al Monastir, deviando un colpo di testa di Frau. Nel finale i biancoblù gestiscono il risultato senza rischiare.

