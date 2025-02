Il monastir non ha pietà del carbonia  

Monastir 8

Carbonia 0

Monastir (4-3-3) : Daga; Pinna, Zurbriggen, Madero, Porru (21’ st Corda); Frau, Feola (21’ st Masia), Naguel; Santoro (28’ st Manca), Sanna (28’ st Riep), Nurchi (17’ st Sarritzu). In panchina Stevanato, Arzu, Arangino, Cocco. Allenatore Angheleddu.

Carbonia (4-4-2 ) : Galasso; Mastino (20’ st Tocco), Chidichimo, Broglia (17’ st Atzeni), Filippi (28’ st Abbruzzi); Moreno, Isaia, D. Cocco, F. Doneddu (1’ st Mancini); Pavone, Ricci. In panchina D. Doneddu, Carboni, G. Cocco, Corsini, Lambroni. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : nel primo tempo 20’ Broglia (aut), 29’ Nurchi, 32’ Santoro; nel secondo tempo 10’ Zurbriggen, 12’ Nurchi, 21’ Naguel, 23’ Sarritzu, 35’ Masia.

Note : ammonito Chidichimo.

Monastir. Al Comunale successo a valanga del Monastir contro il Carbonia, travolto con un clamoroso 8-0. Il primo squillo della gara è degli ospiti: al 3’ ci prova Ricci dalla distanza, ma Daga blocca. Al 5’ Nurchi crossa dalla sinistra per Sanna che svetta al centro dell’area e spedisce di poco a lato.

La svolta

Il Monastir prende in mano le redini del gioco e al 20’ passa in vantaggio: Frau viene anticipato da Broglia che nel tentativo di spazzare via la palla infila Galasso di sinistro dal limite dell’area piccola. Al 29’ Naguel serve Santoro che calcia di destro da posizione defilata, Galasso respinge e Nurchi deposita in rete con un tap-in vincente. Il Carbonia è in grande difficoltà e dopo tre minuti arriva il tris biancoblù: Santoro viene servito sul filo del fuorigioco, si invola verso la porta e batte il portiere. Al 34’ il Carbonia prova a reagire con un tiro di Mastino dalla distanza bloccato da Daga. In avvio di ripresa il Carbonia prova a rendersi pericoloso, ma al 10’ arriva il quarto gol dei padroni di casa: Pinna colpisce di testa dal limite dell’area e la palla arriva a Zurbriggen che da due passi serve il poker battendo il portiere col destro.

La goleada

Il Monastir è sul velluto e dopo due minuti realizza la cinquina con Nurchi che viene servito in area e di sinistro insacca da posizione ravvicinata. A metà ripresa, nel giro di due minut,i arriva anche la rete di Naguel con un destro in area e quella del neoentrato Sarritzu con una conclusione dalla distanza. Al 35’ va a segno anche Masia di testa dal limite dell’area piccola. Nel finale il Carbonia prova a segnare il gol della bandiera.

