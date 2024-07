Il Monastir non cambia 

Monastir. Il Monastir si presenta ai blocchi di partenza del nuovo torneo di Eccellenza puntando sul tecnico Marcello Angheleddu e gran parte dei protagonisti che hanno conquistato il primo posto nell’ultima Promozione: del resto l’elevato tasso tecnico dei singoli, la forza e la compattezza del gruppo si sono rivelate le armi vincenti dei biancoblù nell’ultima stagione.

Veterani

Tra i big confermati c’è il terzino Simone Pinna, ex Cagliari e Olbia, arrivato un anno fa. Il difensore classe ‘97 si è distinto per le qualità umane e ha fornito un prezioso contributo non solo per i passaggi vincenti ma anche in zona gol. con 10 reti messe a segno tra Promozione e Coppa Italia. La società punterà anche sul duttile centrocampista offensivo Alessandro Masia, che ha realizzato la rete decisiva su punizione in finale di Coppa Italia contro la Lanteri Sassari. Il suo bottino complessivo è stato di 6 reti. Approdato dodici mesi fa in maglia biancoblù, l’ex Lanusei e Atletico Uri giocherà per la prima volta in Eccellenza. Nel reparto difensivo rimarrà anche Tomaso Arzu, uno dei veterani dei biancoblù, rientrato stabilmente in prima squadra nell’ultima stagione quando è stato impiegato con successo anche a centrocampo. Il classe 2003 ha sfruttato la sinergia tra calcio e futsal proposta dalla società. Ma non è tutto, perché godranno della riconferma anche il difensore centrale Federico Bellu, classe 2003, giovane rivelazione del torneo che ha saltato il finale a causa di un lungo infortunio, e il centrocampista argentino Gianluca Riep, autore di un girone di ritorno positivo. Infine uno degli uomini chiave del centrocampo sarà ancora il diciannovenne Alberto Piras, arrivato a campionato in corso e in grado di ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Ai saluti

Non rimarranno in rosa invece il difensore Saias e il centrocampista Paulis, che hanno lasciato il club del presidente Carboni per trasferirsi alla Villacidrese, retrocessa in Promozione. Saluta anche il portiere Galasso.

Trattative

In questi giorni la società sta lavorando coi protagonisti della scorsa stagione, fra cui l’attaccante Mauro Ragatzu, capocannoniere dell’ultima Promozione con 40 gol, per ulteriori conferme. Il direttore sportivo Zanda è al lavoro anche per le operazioni in entrata, con l’obiettivo di rendere la rosa ancora più competitiva in vista di un campionato di Eccellenza che si preannuncia maggiormente ricco di qualità rispetto agli scorsi anni.

