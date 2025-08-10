Il monastir lavora su difesa e mediana 

Monastir. Il Monastir lavora in vista del primo impegno stagionale, la sfida di Coppa Italia del 24 agosto in trasferta contro l’Unipomezia, ma nel frattempo il club ha ufficializzato altri nuovi acquisti che vanno a puntellare tutti i reparti.

L’ultimo arrivo è quello del difensore centrale Abib Jah, reduce da quattro stagioni in D all’Atletico Uri dove ha collezionato più di settanta presenze. Il classe ’98 aveva già militato in biancoblù nella prima parte del 2020-21 in Eccellenza. Ieri è stato ufficializzato anche l’ingaggio del centrocampista Mario Corcione, nell’ultima stagione al Latte Dolce ugualmente in Serie D. Classe 2001, è abile a giocare in varie posizioni della mediana e a dispetto dell’età è un veterano, con 149 gettoni nella categoria. Nell’ultima stagione ha messo assieme 30 presenze realizzando 2 reti.

Per quanto riguarda l’attacco i campidanesi possono contare sul classe ‘96 Alessandro Aloia, che in carriera ha collezionato oltre 300 presenze nei vari gironi di Serie D, con più di 70 reti all’attivo. Nell’ultima annata dopo una breve parentesi alla Lodigiani è stato alla Cos e all’Ilvamaddalena. Un altro rinforzo per il reparto offensivo è Yann Fangwa, 24 anni, tornato in biancoblù dopo avervi militato nel 2021-22 (con 18 gol all’attivo). Oggi ha un bagaglio di quasi cento presenze in Interregionale. Nell’ultima stagione si è diviso tra Acireale, Sancataldese e Locri.

Blindata anche la porta: oltre a Riccardo Daga ci sarà Eugenio Fusco, nell’ultimo anno in Serie C al Sestri Levante. L’elenco dei nuovi acquisti è completato dal difensore centrale Davide Cortinovis, che in carriera vanta anche la vittoria dei playoff di D con il Modena, e dal fuoriquota Paolo Pisano, esterno classe 2005.

