Il Monastir insiste, passa a Ghilarza e ci crede ancora 

Ghilarza 0

Monastir 5

Ghilarza (4-4-2) : Atzeni, Floris, Chessa (33’ pt R. Oppo), Rubattu (39’ st Manca), Chergia, Melis, Erbì (9’ st Vorticoso), S. Oppo Gaita (26’ st Defrassu), Cossu (34’ st Corrias), Orro. in panchina Miscali, Matzuzi, Ibba. Allenatore Floris.

Monastir (4-4-2) : Daga, Pinna, Zurbrighen, Nadero (28’ st Arzu), Porru, Corda, Frau (17’ st Masia), Naguel (21’ st Rep), Nurchi (13’ st Manca), Sarritzu, Santoro (13’ st Sanna). In panchina Stevanato, Feola, Cocco, Arangino. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : pt 14’ Porru, 33’ Pinna; st 11’ Nurchi, 19’ Masia, 22’ Sanna.

Ghilarza. Dopo gli otto gol inflitti domenica scorsa al Carbonia, la visita del Monastir al Walter Frau aveva preparato tutti al peggio. Troppa la differenza di punti in classifica e di organico tra due compagini che lottano per obiettivi opposti. Alla fine dei 90’ l’undici di Marcello Angheleddu ha travolto i giallorossi in casa per 0-5, un risultato comunque molto pesante per la giovane squadra di Lello Floris priva peraltro di diversi giocatori per infortunio.

Nella prima frazione di gioco gli ospiti passano al 14’ con Fabio Porru, che inventa una conclusione maligna dal limite dell’area che si infila nell’angolino alto sulla destra del portiere Atzeni. Gli ospiti fanno la gara e al 33’ raddoppiano: Simone Pinna buca la barriera con un preciso calcio di punizione dal limite.

La ripresa ha lo stesso cliché, con i campidanesi alla ricerca della rete e i locali che cercano di arginare le loro folate offensive tentando qualche timida ripartenza. In zona gol il Monastir è però cinico e va ancora a segno nell’ordine con Nurchi al 13’, Masia al 19’ e l’ex Sanna al 22’. Al termine della gara il tecnico Angheleddu guarda già al recupero di mercoledì con il Barisardo e a alla gara di domenica a San Teodoro. Per il Ghilarza l’unica soddisfazione, importante in prospettiva, è l’aver schierato ben sei giovani locali.

RIPRODUZIONE RISERVATA