Il Monastir infierisce sul Carbonia 

Carbonia 0

Monastir 4

Carbonia (4-3-3) : Mirko Atzeni, Danilo Cocco, Broglia, Chidichimo, Garcia, Caverzan, Ricci (40’ st Perna), Isaia, Mastropietro (1’ st Tocco), Moreno (40’ st Sartini), Nicola Mancini (30’ st Stefano Atzeni). In panchina Davide Doneddu, Gianluca Cocco, Francesco Doneddu, Abbruzzi. Allenatore Mingioni.

Monastir (4-3-3) : Daga, Pinna, Madero, Porru, Arzu, Corda (41’ st Massoni), Leonardo Manca (35’ st Ganzerli), Naguel (23’ st Sarritzu), Sanna (37’ st Piras), Nurchi, Frau. In panchina Stevanato, Nicola Manca, Riep, Cocco, Arangino. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Caresia di Trento.

Reti : nel primo tempo 40’ Sanna, nella ripresa 20’ Porru, 29’ Nurchi, 31’ L. Manca

Note : espulso Broglia; ammoniti Porru, L. Manca, Isaia.

Carbonia. Il campionato non è la Coppa Italia. Il Carbonia ha dato un dispiacere al Monastir in Coppa, il Monastir ieri gliel’ha restituito con gli interessi in campionato: 4-0. Più forti gli ospiti ma anche ingenui i padroni di casa (alla terza sconfitta casalinga di seguito allo Zoboli) in alcune circostanze che si ripetono con perplessità da alcune settimane.

La partita

Pronti via e Monastir a un passo dal gol: traversa di Sanna. È gara contratta, con il Carbonia che nemmeno soffre più di tanto la superiorità del Monastir poi però i minerari vanno in cerca di guai: al 40’ Broglia si accanisce nella propria metà campo in dribbling (gli era già successo nella circostanza del 2-1 nella sconfitta interna contro il Tempio): perde palla, Sanna viene servito, fa due passi in avanti verso l’area ed esplode un missile che tocca la traversa e si insacca.

La ripresa

Non è male il Carbonia di inizio ripresa: il coraggio c’è. Ma al 20’ il Monastir raddoppia con Porru: su calcio d’angolo scaturisce una serie di rimpalli e il giocatore non fallisce davanti alla porta trovando il pertugio giusto. Sullo 0-2 nulla teoricamente è perduto, ma l’ipotetica rimonta del Carbonia diventa impossibile quando i minerari restano in dieci per l’espulsione di Broglia. E gli ospiti dilagano: Nurchi da corner colpisce di testa in modo vincente vicino al primo palo. Il portiere Atzeni cerca di evitare il passivo con un altro intervento, ma dopo tre minuti il poker lo cala L. Manca sempre sugli sviluppi di un angolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA