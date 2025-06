Il Monastir in Serie D, esplode la festa 

Monastir 2

Vianese 0

Monastir (4-3-3) : Daga; Pinna, Zurbriggen, Madero, Porru; Naguel (37’ st Cocco), Feola, Frau; Santoro, Sanna (37’ st Nurchi), Sarritzu (49’ st Arzu). In panchina Stevanato, Corda, Manca, Riep, Arangino, Suazo. Allenatore Angheleddu.

Vianese (4-3-3) : Della Corte; Martini, Contipelli, Palmiero, Silvestro; Vaccari, Bernabey, Malivojevic; Bertetti, Carrer, Falanelli (39’ st Bandaogo). In panchina Di Fabrizio, Zinani, Mammi, Pezzani, Mininno, Caselli, Sighinolfi, Rizzuto. Allenatore Sarnelli.

Arbitro : Fermo di Torre Annunziata.

Reti: 22’ pt Pinna, 48’ st Cocco (r).

Note : espulsi Rizzuto e Falanelli, ammoniti Contipelli, Naguel, Feola, Zurbriggen, Bertetti, Della Corte, Silvestro. Rec. 3’ – 8’. Spettatori 1000 circa.

Monastir . Al Comunale il Monastir batte la Vianese e scrive un nuovo capitolo della sua storia conquistando la prima promozione in Serie D. Un traguardo meritato per la squadra di Marcello Angheleddu, in grado di cancellare lo svantaggio maturato nella gara d’andata.

Sul terreno di gioco scendono gli stessi ventidue titolari del match di domenica scorsa a Reggio Emilia. In avvio la squadra di casa spinge subito alla ricerca del gol. Al 3’ Pinna fa partire un destro centrale che Della Corte devia in angolo. Nell’azione successiva arriva la prima vera chance con un cross basso dal fondo di Santoro, la palla viene deviata e resta in area ma Sanna calcia di sinistro di poco alto. Al 17’ Sarritzu serve Naguel che calcia di esterno senza trovare lo specchio. Attaccano ancora i padroni di casa: al 20’ Pinna crossa al centro, Frau stacca bene di testa però spedisce a lato. Al 22’ arriva il vantaggio: punizione centrale dal limite dell’area dopo un fallo di Contipelli, Pinna spedisce il pallone sotto l’incrocio dei pali. La Vianese accusa il colpo e il Monastir continua a tenere il pallino del gioco. Alla mezz’ora gli ospiti provano ad alzare il baricentro e a colpire in contropiede. Al 34’ Carrer crossa ma Porru copre bene. La squadra emiliana chiude alla ricerca del pari. Al 43’ il Monastir è scoperto, Malivojevic parte da sinistra, si accentra e serve a destra Falanelli che dal limite dell’area controlla, ma di sinistro calcia sopra la traversa.

La ripresa

In avvio la Vianese ci prova con Vaccari che calcia a botta sicura in area piccola, ma Daga compie un miracolo. L’azione prosegue con un sinistro a giro di Bernabei e Frau si oppone di testa. Al 13’ corner per il Monastir e colpo di testa di Frau che termina lontano dai pali. Al 22’ i campidanesi sfiorano il raddoppio: Frau serve Porru con il tacco e Della Corte salva sulla conclusione da posizione ravvicinata. Al 26’ Frau crossa al centro per Sarritzu, ma il colpo di testa viene bloccato dal portiere. Al 30’ Palmieri recupera palla, serve Bertetti al limite che apre per Malivojevic e il tiro ad incrociare termina fuori di un soffio. Nel finale la Vianese va vicina al pareggio con Bertetti che calcia a porta vuota, ma Madero riesce a respingere. Un minuto dopo Sarritzu parte sulla sinistra e viene atterrato in area, l’arbitro assegna il penalty che Cocco trasforma di destro spiazzando Della Corte.

Nel recupero il Monastir difende il risultato con grande attenzione e al fischio finale può festeggiare l’ambita promozione.

