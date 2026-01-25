il monastir in giornata no perde con la cenerentola 

Cassino 1
Monastir 0
Cassino (3-4-3) : Lovecchio; Plini, De Marino, Verón; Nardelli, Del Gesso, Magliocchetti (16’ st Orlando), Merolla (7’ st Rossi); Tribelli (16’ st Greco), Sorrentino (42’ st Figliolia), Raucci. In panchina Martinelli, Verrecchia, Vairo, Carnevale, Maini. Allenatore Mancone.
Monastir (4-3-3) : Cocco; Pinna, Cortinovis (42’ st Pisano), Porru, Piseddu; Ardau (24’ st Gibilterra), Nagüel, Piro; Masia (42’ st Solmonte), Aloia, Leone. In panchina Fusco, Jah, M. Conti, Collu. Allenatore Angheleddu.
Arbitro : Iorfida di Collegno.
Rete : pt 44’ Cortinovis (a).
Note : ammoniti Magliocchetti, Merolla, Orlando, Lovecchio, Figliolia. Recupero 1’ pt - 5’ st.
CASSINO. Battuta d’arresto per il Monastir, che perde di misura allo stadio Salveti contro il fanalino di coda Cassino. La squadra di Angheleddu domina per diversi tratti del match ma non trova il gol e viene condannata da un’autorete di Cortinovis.
Al 5’ ci provano i laziali con un tiro alto di Tribelli. All’8’ rispondono i biancoblù con un’acrobazia di Masia che non trova lo specchio. Al 23’ occasione per il Monastir: Aloia stacca di testa su angolo di Leone ma Lovecchio para. Al 44’ i padroni di casa passano grazie allo sfortunato autogol di Cortinovis, che devia la palla in rete dopo un cross di Tribelli. In avvio di ripresa i campidanesi reagiscono e creano diverse chance: al 9’ Masia crossa per Piro che devia alto.
Al 10’ Pinna crossa per Aloia che gira di testa sfiorando il palo. Poco dopo il numero undici va ancora vicino alla rete prima di testa e poi con un tiro sul fondo. Al 35’ tentativo dal limite di Cortinovis, palla alta.
Nel finale entra l’attaccante Solmonte all’esordio in biancoblù. Nel recupero cross di Gibilterra per Aloia il cui tiro finisce sopra la traversa.
