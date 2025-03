Il monastir fatica ma supera il san teodoro, a decidere la gara è una zampata di Nurchi 

SAN TEODORO 0

MONASTIR 1

San Teodoro (5-4-1) : L. Melis; M. Melis, Muzzu, Satta, Pandiani, Di Nardo (36’ st Cervo); Mastromarino (28’ st Santoro), Gallo, A. Saggia (43’ st Brandino), Mauro; Pirina (15’ st Ruzzittu). In panchina Deiana, Carta, S. Saggia, Varrucciu, Argiolas. Allenatore Bavaro (squalificato Malu).

Monastir (4-3-3) : Daga; Porru, Madero, Zurbriggen (10’ st Masia), Pinna; Feola, Frau, Naguel; Santoro, Nurchi, Sarritzu (10’ st Sanna). In panchina Stevanato, Arzu, Corda, Cocco, Riep, Manca, Suazo. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Rete : nel secondo tempo 13’ Nurchi.

Note : angoli 4-5; ammoniti Gallo, A. Saggia, Naguel, Porru, mister Bavaro; espulso Pandiani; recupero 1’pt-4’st.

SanTEODORO. Al Monastir è sufficiente il gol di Nurchi per uscire vittorioso dalla sfida contro il San Teodoro. Crolla la striscia di cinque vittorie consecutive tra le proprie mura per i viola, tra le quali la squadra di Malu sta costruendo l’obiettivo salvezza. Nonostante l’ampia differenza di punti delle due compagini il San Teodoro, seppur rimaneggiato per le varie assenze nel reparto avanzato, non ha certamente sfigurato, sfiorando in un paio di circostanze il gol del possibile pareggio. Il Monastir ha però retto il forcing finale dei padroni di casa, conquistando una vittoria che vale il secondo posto in classifica, in virtù della sconfitta esterna del Tempio.

Le occasioni

Il primo tempo, caratterizzato dal forte vento, si conclude senza significative azioni pericolose ad eccezione del gol annullato a Nurchi per fuorigioco. In avvio di ripresa il San Teodoro costruisce la più nitida occasione con un bel filtrante per Pirina, l’attaccante calcia ma Daga in uscita copre bene lo specchio. Poi il vantaggio ospite al 13’: tiro cross di Pinna e deviazione vincente di Nurchi per il gol che varrà la vittoria. Nel finale vibranti proteste dei padroni di casa per un presunto fallo da rigore di Daga su Mauro. Nella mischia l’arbitro estrae il rosso per il viola Pandiani.

