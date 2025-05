Il Monastir fa sul serio. Masia: partiti bene, ma non è finita 

Il Monastir di Marcello Angheleddu sogna il traguardo della Serie D. Domenica a Fiumicino la squadra biancoblù ha espugnato il campo della W3 Maccarese nella gara di andata del primo turno degli spareggi nazionali, grazie al gol di Sanna. Il capitano biancoblù, Alessandro Masia, è intervenuto ieri sera nella trasmissione di Radiolina “L’Informatore Sportivo dalla C alla Promozione” condotta da Alberto Masu: «Siamo partiti bene, speriamo di continuare in questo modo e di proseguire nel cammino importante. Siamo contenti, ma c’è ancora la gara di ritorno».

Nel Lazio è arrivata una vittoria importante in trasferta: «Abbiamo trovato un bell’ambiente e una società organizzata, con giocatori di livello che hanno giocato per diversi anni anche in Serie D. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare in maniera tatticamente perfetta e umile, provando a colpire nel momento giusto. Abbiamo uno staff che prepara le partite in maniera eccellente. Sono contento per la gioia dei miei compagni», prosegue il centrocampista ventinovenne.

La squadra campidanese ha affrontato un campionato impegnativo che ha visto il duello col Budoni e le altre concorrenti: «Non abbiamo rimpianti, perché ogni settimana siamo andati in campo e abbiamo preparato al meglio tutte le partite assieme allo staff. Bisogna dare atto al Budoni che nel momento della nostra flessione non ha sbagliato un colpo. L’impegno comunque paga sempre, ora ci concentriamo al massimo sui playoff».

Il Monastir ha disputato un campionato da protagonista pur essendo neopromosso e con una rosa rivoluzionata da nuovi elementi: «Per me è stata la prima volta in Eccellenza. Questa stagione è stata di altissimo livello per la qualità delle squadre in gioco. Siamo partiti con grande ambizione, non ci siamo mai nascosti. Abbiamo costruito una squadra importante per cercare di ambire alla vittoria del campionato ed eventualmente ai playoff”. La sfida di ritorno di domenica mette in palio l’accesso alla finale dei playoff: «Non è ancora finita. Ci sarà da lottare nella gara di ritorno. In queste gare servono giocatori di spessore, abituati a questo livello. Serve gestire l’aspetto emotivo, oltre a quello tecnico».

RIPRODUZIONE RISERVATA