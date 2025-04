il monastir è secondo Alghero allo spareggio 

Monastir 1

Alghero 0

Monastir (4-2-3-1) : Daga; Porru, Madero, Feola (23’ pt Arzu), Frau; Corda (40’ st Riep), Naguel; Sarritzu, Masia (35’ st Manca), Nurchi (24’ st Santoro); Cocco (24’ st Sanna). In panchina Stevanato, Massoni, Arangino, Suazo. Allenatore Angheleddu.

Alghero (4-3-2-1) : Piga; Fois, Pireddu, Manunta, Baraye; Mula (30’ st Cossu), Brboric, Carboni; Mari, Marras; Scognamillo (20’ st Delizos). In panchina Gobbi, Fiori, Sini, Milia, Chessa, Di Napoli. Allenatore Fadda.

Arbitro : Maiellaro di Parma.

Rete : pt 12’ Cocco.

Note : ammonito Carboni. Recupero 3’ pt - 6‘ st.



Monastir. Al Comunale il Monastir si impone di misura sull’Alghero e conquista il secondo posto in classifica. Al 12’ i padroni di casa passano in vantaggio: Piga spizzica una palla che arriva dalla bandierina e Cocco gira in rete di mancino dall’altezza del dischetto. Al 23’ i biancoblù sono costretti a sostituire Feola per un problema fisico, al suo posto entra Arzu.

In avvio di ripresa la prima chance è dei campidanesi: al 4’ Piga devia in corner un tiro angolato di Nurchi. Gli ospiti non mollano e al 26’ Mari insacca ma l’arbitro ravvisa un fuorigioco non convalidando la rete tra le proteste dei catalani. Al 46’ Sanna parte in contropiede, ma spreca calciando a lato. I giallorossi spingono e regalano un brivido finale ai padroni di casa: al 47’ Mari stacca bene di testa, ma Daga devia in angolo. I padroni di casa conquistano così un successo che vale l’accesso alla finale playoff, mentre l’Alghero sarà costretto ai playout.

