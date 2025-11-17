«Il Monastir è giovane e punta alla salvezza» 

La vittoria nel derby con l’Olbia ha dato slancio al Monastir neo promosso portandolo a quota 17 come i galluresi, la Cos e il Latte Dolce. Un mischione che coinvolge tutte le sarde in Serie D tranne il Budoni, primo tra le isolane con 21 punti. «Siamo tutti lì», sottolinea il ds dei campidanesi Matteo Zanda, il quale poi aggiunge, sapendo che qualcuno comincia a sognare in grande: «L’obiettivo è la salvezza».

Frasi pronunciate su Radiolina ieri pomeriggio nel corso della trasmissione “L’Informatore sportivo” condotto da Alberto Masu. Si è parlato del campionato e anche della situazione difficile (eufemismo) dell’Olbia, esperienza non del tutto estranea al Monastir. «Abbiamo qualche problemino che cerchiamo di risolvere ma non siamo a quel punto», ha confidato Zanda, il quale poi si è detto «contento» del successo di domenica scorsa: «Per noi è stata una vittoria importante che ci ha ha dato continuità e fiducia. Siamo molto felici». Certo giocare in D non è semplice, gestire un club a questi livelli «è complicato, bisogna capire che si deve partire dall’organizzazione. Molte volte è meglio avere un giocatore in meno e una figura professionale adeguata in più. Molti non sono organizzati e poi noi sardi siamo costretti a trasferte che impongono tante spese».

La società ha puntato sui giovani come politica sportiva e per ora i risultati arrivano. «Siamo una squadra che spende poco e punta molto sui ragazzi e sui sardi, molti dei quali ex del Cagliari. Il tecnico Marcello Angheleddu dedica una grande attenzione ai giocatori». Tra loro c’è David Suazo junior, figlio dell’ex attaccante rossoblù David. «Per lui c’è una trattativa in corso con squadra di Lega Pro e ne siamo felici. Siamo contenti che i giovani crescano e salgano di livello, è il nostro lavoro. Serve più coraggio, bisogna dare loro il tempo di crescere. Non si può avere subito il risultato. Vale anche per gli allenatori, non li si può mandare via dopo due partite. Serve competenza e a volte nelle società manca». Ora c’è il match casalingo con l’Anzio, una gara «difficile come tutte le altre. Loro arrivano da due vittorie e sono in salute. Noi ce la giocheremo a viso aperto e cercheremo di vincere».

