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18 ottobre 2026 alle 00:07

Il Monastir è di scena a Viterbo 

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In Serie D il Monastir, secondo a 16 punti a una lunghezza dalla capolista Sarnese, alle 15 fa visita a Viterbo alla Vigor Campagnano, quarta a 13. Trasferte anche per l’Ossese (12), a Vallo della Lucania contro la Gelbison (7), e per la Cos (6). Alle 14.30 la squadra di Loi è di scena a Roma contro il Trastevere (11), a caccia della seconda vittoria stagionale. In casa il Budoni (7) che ospita l’Albalonga (9), mentre il Latte Dolce (5) riceve l’Anzio (11).

In Eccellenza big match a La Maddalena tra Ilva e Lanusei, appaiate in vetta a 11 punti con il Santa Teresa, impegnato a Tortolì: tutte e tre sono ancora imbattute. Alle loro spalle il Bonorva (10) riceve l’Iglesias (9). In coda Nuorese e Tempio, a secco di vittorie, ospitano Calangianus (a Ghilarza) e Terralba.

In Promozione , Girone A, il Selargius capolista a punteggio pieno (15) va a Samugheo, l’Arborea (13) a Masainas e la Ferrini (12) ad Arbus. Il Sant’Elena (10) ospita l’Antiochense. Nel Girone B Ozierese e Campanedda guidano a 13. Il Campanedda, che non ha ancora subito gol, gioca a Buddusò, mentre l’Ozierese riceve il Macomer. Castelsardo e Coghinas, a 12, vanno a Fonni e Li Punti. Il Thiesi, ultimo a zero punti, fa visita alla Macomerese.

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