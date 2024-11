il monastir è devastante: ora fa paura 

Monastir 6

San Teodoro 0

Monastir (4-3-3) : Daga; Pinna, Feola, Porru, Arzu (31’ st Riep); Corda (37’ st Piras), Frau (14’ st A. Manca), Naguel; Sarritzu, Sanna (14’ st Cocco), Nurchi (28’ st N. Manca). In panchina Stevanato, Ganzerli, Madero, Massoni. Allenatore Angheleddu.

San Teodoro (3-5-1-1) : Deiana; Muzzu, Pandiani, Giaccheddu; Di Nardo, Ruzzittu (14’ st Saggia), Mannoni (31’ st Brandino), Melis, Mauro (37’ st Marongiu); Santoro (7’ st Bassu); Ruiz (20’ st Moro). In panchina Carta, Molino, Mastromarino, Pirina. Allenatore Malu.

Arbitro : Piras di Alghero.

Reti : 17’ pt Nurchi, 10’ st Pinna, 11’ st Sarritzu, 21’ st Corda, 33’ st Riep, 49’ st Naguel.

Note : al 6’ st espulso Giaccheddu. Ammoniti Frau, Melis, Ruiz. Recupero 2’ pt - 4’ st.

MONASTIR. Al Comunale la capolista Monastir si impone a valanga sul San Teodoro e centra la settima vittoria di fila in campionato. Il primo squillo è al 4’ con Corda che serve in area Arzu, ma Deiana devia la conclusione sopra la traversa. Al 17’ arriva il vantaggio del Monastir: sulla destra Sarritzu crossa per Nurchi che insacca di testa dal limite dell’area piccola. Il San Teodoro prova a sfruttare le palle inattive: al 28’ Mannoni calcia al centro dell’area, ma Daga blocca la palla. Il pallino del gioco rimane nelle mani del Monastir che sfiora il raddoppio al 30’ con un diagonale di Sanna di poco a lato. Al 44’ Sarritzu sulla destra salta un difensore e calcia in porta, ma Deiana respinge.

Il secondo tempo

In avvio di ripresa i padroni di casa continuano a spingere: al 1’ Porru ci prova di tacco e spedisce la palla alta di poco. Al 6’ gli ospiti rimangono in dieci per l’espulsione di Giaccheddu, punito dall’arbitro per una gomitata. Il Monastir approfitta dell’inferiorità numerica avversaria e al 10’ raddoppia con Pinna che fa partire un destro dal limite che sbatte sul palo e si insacca. Un minuto dopo arriva il tris, grazie ad un mancino di Sarritzu che fulmina il portiere da dentro l’area. Al 21’ arriva il poker con un diagonale forte e preciso di Corda dall’interno dell’area. Al 33’ Riep trova la cinquina dopo appena due minuti dal suo ingresso: Cocco coglie il palo e il numero 11 si avventa sulla respinta depositando di sinistro. All’ultimo minuto la squadra di Angheleddu va ancora a segno con un gol di pallonetto di Naguel.

