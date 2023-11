Il monastir doma l’idolo 

Monastir 2

Idolo 1

Monastir (4-3-3) : Galasso; Pinna, Bellu, Saias, Arzu; Riep (33’ st Anedda), Poddesu, Masia; Arangino, Ragatzu, Frau. In panchina Firinu, Secci, Angiargia, Piro, Cossu, Pulcrano, Pilloni, Sturba. Allenatore Angheleddu.

Idolo (4-4-2) : C. Marongiu; V. Stochino, Prieto, Doa, Murru (31’ st G. Stochino); Vinicius (39’ st F. Arras), G. Arras, Piras (7’ st Nicol), Mancosu (16’ st Loddo); Bottegal, P. Usai (36’ st Melis). In panchina Demurtas, Muceli, Jammeh, M. Usai. Allenatore Podda.

Arbitro : Carta di Oristano.

Reti : 3’ pt Ragatzu, 15’ st Bottegal, 29’ st Masia.

Note : ammoniti Piras, Frau, Pinna, V. Stochino, Arras, Bottegal. Recupero 1’ pt. - 5’ st. Spettatori 100.



MONASTIR. Al Comunale il Monastir supera di misura l’Idolo e riconquista la vetta della classifica.

La cronaca

È ottima la partenza dei padroni di casa che sbloccano subito il match: al 3’ Ragatzu riceve palla al limite dell’area piccola e fredda il portiere in uscita. Gli ospiti reagiscono al 25’ con Bottegal che calcia verso la porta da posizione defilata, ma la difesa di casa riesce a sventare il pericolo. In avvio di ripresa è l’Idolo a trovare la prima conclusione in porta con Arras che calcia debolmente. Si rifà in avanti però il Monastir: al 3’ Masia calcia di sinistro da fuori area e spedisce alto di poco. Al 12’ Arangino conclude da dentro l’area, ma Marongiu si supera con un grande intervento. Al quarto d’ora l’Idolo trova il momentaneo pari: Bottegal spedisce nell’angolino basso con una conclusione forte e precisa dal limite. Il gol galvanizza gli ospiti e al 19’ Nicol conclude di poco a lato.

Alla mezz’ora tornano in vantaggio i padroni di casa, grazie ad uno splendido gol di sinistro di Masia direttamente da corner. Al 43’ Galasso è abile a salvare sulla linea in un assalto degli ospiti. Finisce 2-1.

RIPRODUZIONE RISERVATA