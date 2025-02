Il Monastir deve fare il tifo per l’Alghero 

È in programma oggi, con fischio d’inizio alle 15 su tutti i campi, la sesta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Riflettori puntati sempre sulla sfida a distanza tra Budoni e Monastir, sull’incontro di cartello per i playoff Ossese-Tempio ma anche su alcuni scontri diretti per la salvezza.

Al comunale “Maria Pia” di Alghero arriva la capolista Budoni. Trasferta che si prospetta ricca di insidie per i primi della classe. Durante la settimana, in casa giallorossa c’è stata la rescissione consensuale tra la società e l’ormai ex tecnico Gianmarco Giandon. Al suo posto l’esperto Mario Fadda che vorrà iniziare nel migliore dei modi la sua avventura e proverà a mettere il bastone tra le ruote agli uomini di Raffaele Cerbone. Chiaramente Tapparello e compagni non saranno d’accordo e puntano sull’intero bottino per proseguire la corsa versa la Serie D.

Il Monastir, che ha sei punti di ritardo, oltre a sperare in un passo falso dei biancocelesti, deve battere la Nuorese che soltanto con una vittoria potrebbe riaccendere la fiammella di speranza per un posto playoff. Domenica scorsa gli uomini di Marcello Angheleddu hanno ottenuto la prima vittoria del girone di ritorno dopo un avvio disastroso (in termini di risultati) che è costato il primato.

Al “Walter Frau” di Ossi, si affrontano terza e quarta della classe. Momento difficile per l’Ossese che nelle ultime quattro partite ha raccolto appena tre punti, frutto di altrettanti pareggi, uscendo praticamente di scena dalla lotta per la promozione diretta (è a -10 dal Budoni). E’ stata sorpassata in classifica proprio dal Tempio che con i sette punti di ritardo qualche piccola speranza di primato la mantiene ancora ma non può commettere errori.

A Sassari, il Li Punti deve vedersela con l’Iglesias, quinta forza del torneo in compagnia del Calangianus. I sassaresi sono penultimi. Per i reciproci obiettivi la posta in palio è alta. Al “Signora Chiara” di Calangianus c’è il Villasimius a caccia di punti importanti per agganciare gli avversari di turno.

A Cagliari, al campo “Piero Polese” di viale Marconi, si trovano davanti due delle formazioni più in salute del momento. Ferrini Cagliari e Taloro Gavoi che con l'ingresso dei nuovi rispettivi tecnici, Pierpaolo Mura e Massimiliano Pinna, hanno svoltato. I blucerchiati sono reduci da tre vittorie di fila ed i rossoblù nelle cinque gare del ritorno hanno raccolto dodici punti tirandosi fuori dalla zona calda. Per la coda, la giornata propone anche gli scontri diretti San Teodoro Porto Rotondo-Barisardo e Carbonia-Ghilarza.

