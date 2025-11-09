il Monastir deve cedere alla capolista Scafatese  

Monastir 1

Scafatese 2

Monastir (4-3-2-1) : Fusco; Pinna, Collu, Porru, Piseddu; Piro, Corcione, Conti; Gibilterra (24’ st Masia, 33’ st Pisano), Ferraro (8’ st Ardau); Aloia. In panchina Mereu, Piras, Bellino, Piga, Tocco, Tuveri. Allenatore Angheleddu.

Scafatese (3-4-3) : Leonardo; Faiello, Baldan, Suhs; Cecere (17’ st Conteh), Acquadro, A. Esposito (27’ st Magri), Ciurleo (27’ st Guerra); Molinaro (17’ st Sicurella), Maggio, Dambros Da Silva (3’ st Palmieri). In panchina Diallo, Simonetta, Altobello, C. Esposito. Allenatore G. Esposito.

Arbitro : Kilian Pina di Como.

Reti : pt 19’ Molinaro; st 10’ Aloia, 19’ Conteh.

Note : ammoniti Dambros, Molinaro, Collu.

MONASTIR. Il Monastir cede di misura davanti alla capolista Scafatese nonostante una buona prestazione.

Il tecnico Angheleddu deve ancora rinunciare a Suazo, Jah, Nagüel e Cortinovis. Al 5’ punizione di Corcione, al centro svetta Aloia che manda a lato. Al 19’ ospiti avanti: Molinaro recupera palla su errore di Corcione e di destro dal limite batte Fusco. Al 21’ un sinistro da fuori di Corcione va alto. Al 24’ ci prova senza successo Suhs dalla trequarti. Al 26’ Cecere calcia debole e centrale. Al 28’ Aloia sfiora di testa su cross di Gibilterra. Al 37’ Dambros riparte grazie a un rimpallo, Fusco respinge il tiro. Al 41’ tentativo di Corcione da fuori, Leonardo blocca in due tempi.

Nella ripresa al 4’ Leonardo blocca un tiro di Gibilterra dal limite. Al 7’ Piseddu manda alto da posizione defilata. Dopo 1’ Aloia non trova lo specchio. All’8’ entra Ardau e al 10’ arriva il pari: cross dalla sinistra del neoentrato e Aloia di testa insacca. Al 19’ tornano avanti i campani: Conteh in area batte Fusco da sinistra. Al 31’ Masia si gira e calcia, il portiere blocca. Al 39’ il sinistro di Suhs viene sporcato da Pinna e termina sull’esterno della rete. Al 44’ conclusione a giro di Ardau, palla alta.