VaiOnline
Al Comunale.
10 novembre 2025 alle 00:40

il Monastir deve cedere alla capolista Scafatese  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Monastir 1

Scafatese 2

Monastir (4-3-2-1) : Fusco; Pinna, Collu, Porru, Piseddu; Piro, Corcione, Conti; Gibilterra (24’ st Masia, 33’ st Pisano), Ferraro (8’ st Ardau); Aloia. In panchina Mereu, Piras, Bellino, Piga, Tocco, Tuveri. Allenatore Angheleddu.

Scafatese (3-4-3) : Leonardo; Faiello, Baldan, Suhs; Cecere (17’ st Conteh), Acquadro, A. Esposito (27’ st Magri), Ciurleo (27’ st Guerra); Molinaro (17’ st Sicurella), Maggio, Dambros Da Silva (3’ st Palmieri). In panchina Diallo, Simonetta, Altobello, C. Esposito. Allenatore G. Esposito.

Arbitro : Kilian Pina di Como.

Reti : pt 19’ Molinaro; st 10’ Aloia, 19’ Conteh.

Note : ammoniti Dambros, Molinaro, Collu.

MONASTIR. Il Monastir cede di misura davanti alla capolista Scafatese nonostante una buona prestazione.

Il tecnico Angheleddu deve ancora rinunciare a Suazo, Jah, Nagüel e Cortinovis. Al 5’ punizione di Corcione, al centro svetta Aloia che manda a lato. Al 19’ ospiti avanti: Molinaro recupera palla su errore di Corcione e di destro dal limite batte Fusco. Al 21’ un sinistro da fuori di Corcione va alto. Al 24’ ci prova senza successo Suhs dalla trequarti. Al 26’ Cecere calcia debole e centrale. Al 28’ Aloia sfiora di testa su cross di Gibilterra. Al 37’ Dambros riparte grazie a un rimpallo, Fusco respinge il tiro. Al 41’ tentativo di Corcione da fuori, Leonardo blocca in due tempi.

Nella ripresa al 4’ Leonardo blocca un tiro di Gibilterra dal limite. Al 7’ Piseddu manda alto da posizione defilata. Dopo 1’ Aloia non trova lo specchio. All’8’ entra Ardau e al 10’ arriva il pari: cross dalla sinistra del neoentrato e Aloia di testa insacca. Al 19’ tornano avanti i campani: Conteh in area batte Fusco da sinistra. Al 31’ Masia si gira e calcia, il portiere blocca. Al 39’ il sinistro di Suhs viene sporcato da Pinna e termina sull’esterno della rete. Al 44’ conclusione a giro di Ardau, palla alta.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

Rete idrica, gas, fibra ottica Città sventrate dagli scavi

Le imprese d’appalto lasciano percorsi di guerra Concu (Selargius): verifiche sulla durata dei cantieri 
Luigi Almiento
Il focus

«Nel 70% dei roghi c’è la mano dell’uomo»

Laconi: nel 2025 bruciati meno ettari, il sistema antincendio sta funzionando 
Alessandra Carta
regione

Pd a caccia di idee: «Pronti ad ascoltare l’Isola che cambia»

Il 21 e 22 i Laboratori democratici: oltre la metà dei relatori under 40 
La manovra

«Massacrati sull’Irpef, ma siamo nel giusto»

Giorgetti si difende: chi guadagna 2.000 euro netti al mese non è ricco 
Vaticano

Leone: Chiesa da riformare ma con giudizio

Il Papa fissa per il 7 e 8 gennaio il suo primo concistoro, ci sarà anche Becciu 
Bergamo

Frontale per un sorpasso vietato, tre morti

Scontro tra un’auto e un furgoncino: le vittime sono due giovani e un 62enne 
Il conflitto

Lo shutdown colpisce l’Ucraina

Bloccati 5 miliardi di dollari per armamenti ai Paesi Nato destinati a Kiev 