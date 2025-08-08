Il Monastir debutterà con un derby 

Come nella passata stagione, la Serie D (girone G) prenderà il via con due derby sardi. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha reso noti ieri pomeriggio i calendari della quarta serie. Si parte domenica 7 settembre con fischio d’inizio alle 15. Le cinque compagini isolane sono state inserite nel girone G, assieme a quattro formazioni campane e nove laziali. All’esordio sono in programma Costa Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra-Latte Dolce, Budoni-Monastir e Albalonga-Olbia. Completano la prima giornata Cassino-Ischia, Montespaccato-Scafatese, Nocerina-Trastevere, Palmese-Anzio, Real Monterotondo-Flaminia Civita Castellana e Valmontone-Atletico Lodigiani.

Date e orari

La stagione regolare prevede 34 giornate, con chiusura fissata per il 3 maggio 2026. È prevista una sosta invernale che dividerà il girone d’andata (dal 7 settembre al 21 dicembre) da quello di ritorno (dal 4 gennaio al 3 maggio). Dal 9 al 21 marzo 2025 si terrà una seconda pausa per consentire gli impegni della rappresentativa di categoria alla Viareggio Cup.

Due i turni infrasettimanali previsti: il 24 settembre, in occasione della quarta giornata, e il 2 aprile, quando si disputerà la trentesima giornata anticipata per le festività pasquali. Definiti anche gli orari ufficiali: dal 7 settembre al 19 ottobre (1ª-7ª giornata) si giocherà alle 15, dal 26 ottobre al 22 marzo (8ª-28ª giornata) alle 14:30 e dal 29 marzo al 3 maggio (29ª-34ª giornata) si tornerà alle 15

A rappresentare il Sud Sardegna ci saranno due squadre: la ripescata Costa Orientale Sarda, alla sua settima stagione in Serie D (le prime tre disputate con il nome Muravera), e la neopromossa Monastir. Dal Nord Sardegna, invece, Olbia, Latte Dolce e l’altra neopromossa Budoni.

Le gare di spicco

Nessun derby in programma nella seconda giornata, prevista per il 14 settembre e che tra le altre prevede Atletico Lodigiani-Costa Orientale Sarda (i laziali avevano battuto i gialloblù nel playout salvezza della scorsa stagione) e Monastir-Montespaccato, con l’esordio casalingo in D per la formazione allenata da Marcello Angheleddu.

Derby isolani presenti anche in altre giornate: alla 6ª giornata (5 ottobre) ci sono Monastir-Costa Orientale Sarda e Olbia-Latte Dolce, alla 7ª (12 ottobre) Latte Dolce-Monastir, alla 9ª (26 ottobre): Budoni-Olbia, alla 12ª (16 novembre) Olbia-Monastir, alla 14ª (30 novembre) Budoni-Costa Orientale Sarda e alla 17ª (l’ultima di andata, il 21 dicembre) Olbia-Costa Orientale Sarda e Latte Dolce-Budoni.

La Coppa Italia

Capitolo Coppa Italia di Serie D: il via è fissato per il 24 agosto con il turno preliminare. Le gare in programma sono UniPomezia-Monastir e Budoni-Costa Orientale Sarda. Latte Dolce e Olbia entreranno in gioco nel primo turno, il 31 agosto.

