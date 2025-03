il monastir cede alla jasnagora 

Il derby di giornata di Serie B sorride ancora alla Jasnagora. Al PalaConi la squadra allenata da Cocco batte 7-2 in rimonta il Monastir. Conquista tre punti preziosi anche l’Elmas con il 5-3 sull’Aranova. Sconfitte le altre sarde in campo: la San Sebastiano Ussana, il Quartu e l’Alghero.

Derby

Quinto successo consecutivo della Jasnagora, che vince anche la sfida tutta sarda col Monastir e sale al terzo posto in classifica nel girone E. Il Monastir chiude il primo tempo avanti 2-0 grazie a Marras e Bringas. Nella ripresa arriva la reazione dei cagliaritani, che rimontano e dilagano con la tripletta di Alan e i gol di Piaz, Ruggiu, Alessio Lintas e Cossu per il definitivo 7-2.

Elmas

Nel girone E prosegue la striscia di risultati utili consecutivi dell’Elmas. In casa contro l’Aranova i gialloneri si impongono 5-3 con le doppiette di Monetto e Cianchi e il gol di Casu. Grazie a questo successo la squadra di Mura esce fuori dalla zona playout, superando anche la San Sebastiano Ussana in classifica.

Sconfitte

Nulla da fare, infatti, per l’Ussana, sconfitta in casa 4-3 dal Laurentino nonostante le reti di Saddi, Piras e Deivison. Sempre nel girone E perde anche il Quartu per 7-3 contro Circolo Canottieri Lazio. A segno Cau, Coni e Sau. Nel girone A l’Alghero cade 5-3 in trasferta contro il Città Giardino Marassi. Ai giallorossi, ultimi in classifica, non sono bastati la doppietta di Idili e il gol di Zoppo.

