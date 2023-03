Il Monastir capitola col Li Punti, dubbi sul gol-partita di Alvarez 

Li Punti (4-2-3-1) : Secchi; Coulibaly, Barracca, Serna, Ruiu; Castigliego (43’ st S. Salis), Val; Fini, Pinna (32’ st Delrio), Lemiechevsky; Álvarez. In panchina Mannoni, Masala, Ruju, Madeddu, Taras, Garau, Mosetti. Allenatore C. Salis.

Monastir 0

Li Punti 1

Monastir (4-3-1-2) : Atzori; Aramu, Berghmans, Selva, Secci; Sanna (34’ st Lorenzoni), Rinino, Poddesu; Melis; Cannizzaro, Floris. In panchina Firinu, Biondi, Curreli, Cossu, Basciu, Pilloni, Pulcrano, Chikh. Allenatore Madau.

Li Punti (4-2-3-1) : Secchi; Coulibaly, Barracca, Serna, Ruiu; Castigliego (43’ st S. Salis), Val; Fini, Pinna (32’ st Delrio), Lemiechevsky; Álvarez. In panchina Mannoni, Masala, Ruju, Madeddu, Taras, Garau, Mosetti. Allenatore C. Salis.

Arbitro : Isu di Cagliari.

Rete : nella ripresa 25’ Álvarez.

Note : espulso Cannizzaro a fine partita. Ammoniti Melis, Berghmans, Pinna, Secci, Álvarez. Recupero 1’ pt - 4’st.

Sassari. Il Li Punti si aggiudica lo scontro salvezza a Monastir, chiuso tra forti polemiche (espulso Cannizzaro per proteste) e con Berghmans portato al Brotzu in ambulanza per uno scontro di gioco sull’ultimo pallone (colpo alla testa).

Decide al 25’ della ripresa un’incornata di Álvarez su punizione di Fini, in una giocata dove però parte in fuorigioco non ravvisato. Poco dopo entra l’ex Lorenzoni, che impegna Secchi con un destro dal limite. In precedenza Li Punti pericoloso con un tiro a botta sicura di Lemiechevsky murato da Selva nel primo tempo e due parate di Atzori su Fini e lo stesso Lemiechevsky. «Le immagini dimostrano lo sbaglio clamoroso sul gol: chiediamo più attenzione, non è la prima volta», l’amarezza del presidente del Monastir Marco Carboni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata