Il Monastir a novanta minuti dalla finale per la D 

Novanta minuti che decideranno il destino di un’intera stagione: l’obiettivo è conquistare la finale playoff per la promozione in Serie D. Oggi alle 15 il Monastir scenderà in campo allo stadio Comunale contro la W3 Maccarese nella sfida di ritorno del primo turno degli spareggi nazionali, tornando a giocare in casa a distanza di un mese e mezzo dall’ultima gara di campionato. La squadra di Marcello Angheleddu parte con il vantaggio di aver espugnato all’andata il campo dei laziali con il punteggio di 1-0, grazie al gol messo a segno da Andrea Sanna: per l’ex attaccante dell’Arzachena si tratta del decimo gol stagionale tra campionato e playoff. Per raggiungere la finale i biancoblù avranno a disposizione due risultati su tre.

Il direttore sportivo

«Il risultato dell’andata non ci deve ingannare perché sarà una gara molto difficile. Il nostro avversario è molto forte e di grande valore», afferma il direttore sportivo del club Matteo Zanda. «Siamo un gruppo molto intelligente che sa di dover ancora conquistare il passaggio del turno. Ci tengo a ringraziare tutto lo staff e la squadra per l’impegno dimostrato nel corso della stagione e per i risultati ottenuti. Sia tecnicamente che umanamente sono tutti molto validi e si meritano ancora grandi soddisfazioni», prosegue il ds.

Il tecnico Marcello Angheleddu potrà contare su quasi tutta la rosa: “Avremo a disposizione tutti, tranne Masia che ha accusato un problema nella gara d’andata”, conclude Zanda.

Sugli spalti si prevede una folta cornice di pubblico, dunque la società campidanese invita i tifosi a presentarsi al campo in anticipo. L’apertura dei botteghini è prevista per le 13 e la vendita dei biglietti sarà libera al costo di 10 euro. Una parte della tribuna sarà riservata ai tifosi ospiti provenienti dal Lazio.

La squadra che si qualifica affronterà in finale la vincente tra gli emiliani della Vianese e i marchigiani del K Sport Montecchio Gallo nella finale con gara di andata e ritorno prevista per l’8 e il 15 giugno.

