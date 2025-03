Il momento di Lorenzo il magnifico 

Nel 2006 l’Italia di Cannavaro vinceva il Mondiale, mentre ad Alghero Sebastiano e Francesca si occupavano dei pannolini di Lorenzo, arrivato a febbraio. Oggi sa badare a se stesso, il ragazzo, soprattutto con la racchetta. A Bordighera – dove vive da cinque anni - ci sono i nonni che gli danno una mano, ma il percorso lui lo conosce bene: soprattutto quello per Monastir, località turistica nel golfo di Hammamet, dove una delle nuove star del tennis italiano under 20 ha vinto il suo primo torneo internazionale. Il tennis italiano, al vertice mondiale fra Sinner, Paolini e il resto della compagnia, non è solo quello dei grandi tornei ma anche un po’ più in basso, anche per questioni anagrafiche, crescono piccoli fenomeni. Sardi, per giunta.

Nella finale dell’Itf tunisino, il tennista algherese, in tabellone grazie ad una wild card, ha superato (6-2, 1-6, 6-3), dopo oltre due ore, il russo Nikolay Vylegzhanin, 24 anni, ottava testa di serie. Carboni all'esordio ha eliminato in tre set il tedesco Gentz, primo favorito del torneo, poi l'olandese Balciunas, il ceco Paroulek e in semifinale il belga Gadamauri, settima testa di serie.

Lorenzo, quanti sacrifici per arrivare a questa prima, grande vittoria?

«Sacrifici tanti, soprattutto tante sconfitte. Anche in finale, qui a Monastir. Dietro una vittoria c’è tanto lavoro, tantissimo, e ora molta leggerezza. Un’emozione molto bella».

Il tuo avversario.

«Non l’avevo mai visto, mi avevano detto che giocava bene, che sbagliava poco e cosi è stato».

Il primo pensiero: per Bordighera e Riccardo Piatti, o per la famiglia?

«Ho chiamato subito babbo e mamma, loro seguivano il punteggio su internet, non deve essere stato facile».

A proposito di sacrifici, andar via di casa a tredici anni e mollare tutto... diciamo che è un’età che porta bene, vedi Sinner.

«Sì, non è stato facile, ma da subito avevo in mente cosa volevo fare e cosa sarebbe servito per arrivare fino a qui. Al Piatti Tennis center mi trovo benissimo, a casa a Bordighera ci sono i miei nonni dal primo giorno, a loro piace e a me fa piacere che mi stiano vicino».

Per un tennista come te la Tunisia è un’abitudine, ormai.

«Sì, conosco molto bene il posto, località turistica ma niente a che vedere con Alghero o Cagliari, per capirci. Il torneo si gioca in un resort, dove si può soggiornare. Io ho passato lì cinque settimane, alla fine è arrivata la vittoria».

Una vita da solitario.

«A Monastir è stato con me un preparatore fisico nelle prime tre settimane, poi una allenatrice di Piatti».

A proposito di Riccardo Piatti: è uomo di campo o vigila dall’alto la vostra crescita?

«Uno dei suoi pregi è quello di essere ogni giorno a contatto con noi, quando non ha impegni di altro tipo o molto importanti, lui è in campo».

La giornata di Lorenzo Carboni.

«Lavorare, sempre. Mi sveglio, faccio colazione, un’ora e mezza di atletica e un’ora e mezza di tennis, dopo pranzo la stessa cosa. Può capitare che aumenti il tempo sul campo, anche di un’ora, ma ogni giorno si curano i due aspetti. Oltre sei ore di allenamento, comunque».

A Bordighera la concorrenza è forte?

«Ci sono ragazzi che giocano ad alto livello, per esempio il 2005 francese Debru è 260 al mondo. Il sabato usciamo tutti insieme, siamo molto uniti».

La tua classifica migliora: e ora?

« Adesso sono 640 Atp, è il momento del salto di qualità, devo cominciare a giocare i Challenger e provare le qualificazioni dei grandi tornei Atp. È una questione anche mentale, oltre che tecnica».

Non solo vittorie, ma anche periodi di ombra e grande fatica. Come li gestisci?

«Ci sono dei periodi pesanti, alla fine della stagione soprattutto. Devi imparare anche a gestire quei momenti, perché uno dei lati meno conosciuti del nostro sport è che devi allenarti anche e soprattutto quando non sei al massimo».

Il sogno.

«Entrare nella top 100, per ora: per arrivarci bisogna saper giocare bene, la differenza la fa il lavoro quotidiano, poi si vedrà».

In che cosa si può migliorare?

«Intanto, devi avere sempre in testa l’obiettivo. Questa vita è molto faticosa, la sera sei sempre da solo, ti stanca mentalmente ogni singola azione da fare. E il giorno dopo si ricomincia».

I modelli.

«Ho sempre ammirato Djokovic, il suo modo di stare in campo, la voglia, il carattere. Mi sono allenato con tanti giocatori di alto livello, mai con lui purtroppo».

I soldi.

«Ancora non ne “produco”, mi supportano la federazione e gli sponsor. Ma soprattutto la mia famiglia, ai miei genitori devo tutto».

La prossima tappa.

«I tornei del Forte Village, da fine marzo sarò a Pula».

