«Il modo migliore per omaggiare sapori e tradizioni» 

L’ottava edizione del Mercatino di Natale vuole essere “un omaggio ai sapori e alle tradizioni del territorio, come dolci sardi, torrone, cioccolato, panettoni, salumi e formaggi, birre artigianali, liquori e spumanti. Ma anche tanto artigianato, come gioielli, addobbi natalizi, candele, vasi, sculture in legno, borse in pelle, oggetti in lana, sughero e molto altro”.

«Questa iniziativa non solo ci permette di riempire le strade del centro nel periodo di Natale, ma ha anche una valenza importante per le nostre attività produttive che sono coinvolte nell'organizzazione», afferma assessore alle Attività produttive Carlo Serra. «Siamo pronti ad accogliere, cagliaritani e non, nel centro storico non solo con le casette ma anche con tante attività di intrattenimento dedicate a tutti».

Come nelle precedenti edizioni, anche questa volta sarà scelta la “Casetta coi fiocchi”, grazie alle valutazioni della giuria tecnica che sceglierà il miglior allestimento in base ai criteri predefiniti. Il vincitore avrà la possibilità di partecipare gratuitamente alla prossima edizione del Mercatino di Natale.

