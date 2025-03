Il modello Taloro: «Un club sostenuto da tutta Gavoi» 

Da 25 anni gioca ininterrottamente il massimo torneo regionale ed è vicino a garantirsi la possibilità di disputare il 26esimo. Il Taloro Gavoi forse è privo del blasone di altri club che oggi competono con lui in Eccellenza (e magari sono in posizioni più a rischio), ma ha due particolarità che la rendono unica: la conduzione societaria e la vicinanza di un tifo che altrove mancano.

«In quella piazza si sente il calore del pubblico: è una bella realtà. A noi manca», il commento di Denis Fercia, ds del Selargius (Girone A in Promozione), ospite su Radiolina due giorni fa della trasmissione L’informatore sportivo. Sostenitori appassionati, diligenza nel sostenere le spese e azionariato popolare sono i segreti di una squadra che viene indicata quale modello a livello regionale. «Siamo una realtà molto diversa da quelle con cui ci confrontiamo in questo campionato», ha specificato la presidentessa Manuela Sedda, a sua volta protagonista in radio lunedì pomeriggio, «la società è del paese. Siamo una moltitudine di soci e sostenitori al cui interno ci sono i dirigenti, una ventina di persone. Tutti si danno da fare per il bene della squadra e di Gavoi: l’obiettivo comune». Un sistema di successo, se è vero che da un quarto di secolo resiste alle intemperie e ai rovesci che possono incontrarsi in un torneo di livello come l’Eccellenza.

Uno dei segreti è «la continuità», ha sottolineato Sedda, «il modello funziona perché c’è l’impegno attivo non solo dei dirigenti attuali ma anche di chi mi ha preceduto». E poi i tifosi: «Ci seguono in casa ma anche in trasferta, tantissimi. È un supporto che si sente». Infine, il settore giovanile: «Fondamentale, è seguito con molta attenzione per portare qualcuno di Gavoi in prima squadra. Qualcuno c’è già, speriamo ne emergano altri. Ma tutta la squadra è composta da giocatori del territorio. Sono orgogliosissima di loro, fanno uno sforzo immane: lavorano eppure la sera si allenano».

La salvezza è ancora da conquistare, ma a +5 dai playout a tre gare dalla fine il traguardo è vicino: «Sarà una lotta serrata», ha chiuso la presidentessa, «ora si va a Tempio e sarà una partita complicatissima. Ma lo era anche quella di Budoni eppure lil Taloro, al di là del risultato, ha fatto una prestazione importante. Spero si possa ripetere. Ci servono ancora punti».

