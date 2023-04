«Il modello Quartu per far rinascere l’Isola mal governata» 

«Vuole annunciare la sua candidatura?», chiede il giornalista. «È impensabile che la terza città della Sardegna si disinteressi a ciò che la circonda: io voglio occuparmene da sindaco di Quartu. Lo spirito di “Rinascita”, che accompagna il nostro lavoro ci impone di occuparci delle elezioni regionali, ma le candidature sono un’altra cosa», risponde con prudenza Milia assicurando, però, che il suo nome non figurerà tra quelli delle primarie del centro sinistra. «Chi parla di primarie sta pensando a dirigere uno schieramento, io mi sto occupando di Sardegna. La tentazione c’è, ma non è giusto per i cittadini che amministro e non è giusto per questa terra che come tanti amo. Onestamente? Sono molto arrabbiato per come vanno le cose e soffro davvero tanto nel vedere i ragazzi bravi che vanno via e non torneranno più. Non posso davanti a questo girarmi dall’altra parte».

A Casa Olla arriva nel suo solito stile: abito blu, cravatta e sneakers bianche: «Hanno un significato che va oltre la moda. Queste scarpe mi rimandano a mio padre, una persona generosa e buona, ma severissima sullo studio. Quando ero in terza media, giocavo a basket e desideravo le Adidas, ma a quei tempi il massimo che si poteva avere erano le Superga. In quel periodo studiavo poco e mio padre mi aveva detto che se mi avessero licenziato con ottimo, me le avrebbe regalate: ho studiato come un matto e da allora le uso sempre», racconta il sindaco prima di entrare nel vivo dell’incontro.

«Siamo qui per dare il nostro contributo, non ci gireremo dall’altra parte». Basta questa frase per capire che, Graziano Milia, il sindaco più longevo della terza città della Sardegna, vuole fare la sua parte alle prossime elezioni regionali. Lo ha fatto intendere ieri, durante l’incontro “Quartu, la primavera è rinascita”, rispondendo alle domande del giornalista dell’Unione Sarda, Ivan Paone, che per oltre un’ora lo ha incalzato su temi di forte attualità per la Sardegna: sanità, trasporti, ambiente, rifiuti, autonomia differenziata, Pnrr e -appunto- la prossima tornata elettorale.

Impegno e sneakers

«Non sono candidato»

«Quartu, un esempio»

E proprio Quartu, a detta del sindaco, può essere un buon esempio da seguire nel più ampio contesto regionale. «In questa prima parte del mandato mi do una sufficienza piena, perché se anche si sta facendo bene si può sempre fare meglio e ancora di più. Alla mia Giunta do, però, dieci, stesso voto che meritano i gruppi sia di maggioranza che di minoranza», sottolinea, «c’è un modo di pensare inedito e diverso, abbiamo messo insieme tutte le risorse che ci sono in questa città e cerchiamo di immaginare il suo futuro. Da due anni e mezzo abbiamo un Consiglio comunale che lavora, sono quasi sempre tutti presenti, poche assenze e giustificate. I gruppi lavorano per il bene della città e i quartesi lo percepiscono».

Nessun giudizio sull’attuale Giunta regionale: «Non perché sono diventato un buonista, ma non mi interessa il gioco delle parti. È palese che questa Giunta stia lavorando male, però, la prospettiva non la fai parlando male dell’altro, ma dicendo quello che tu vuoi fare. Chi fa politica vive con la necessità del nemico, senza capire quanto la Sardegna sia in difficoltà e sia sofferente. Così come non credo alle proposte politiche che nascono contro qualcuno e contro qualcosa: noi a Quartu non lo abbiamo fatto, abbiamo detto cosa volevamo fare e lo stiamo facendo».

Oltre a centinaia e centinaia di cittadini che hanno seguito l’incontro dagli schermi in via Eligio Porcu, chiusa al traffico per l’ampia affluenza, anche diversi esponenti del centrosinistra sardo e alcuni amministratori dei centri limitrofi. «Oggi serve un nuovo patto autonomistico: vincerà chi si doterà più di un profilo civico», ha concluso Milia.

