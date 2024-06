Il modello milanese non piace ai medici: «Prima altre priorità»  

Il progetto di un San Raffaele sardo non piace né ai camici bianchi dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari né a quelli dell’Arnas Brotzu. La prova è un sondaggio fatto dai sindacati medici dopo l’incontro di giovedì con Armando Bartolazzi, in cui l’assessore regionale alla Sanità ha confermato l’interesse per la creazione di un Irccs nell’Isola, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

Le organizzazioni dei lavoratori hanno ricavato un grafico a torta, in cui la percentuale di favorevoli al progetto, segnata in verde, è minima rispetto ai contrari indicati in blu. Nel dettaglio, dall’Aou hanno risposto 251 camici bianchi, dal Brotzu in 174. Numeri ancora parziali, certo. Non è dato sapere se Bartolazzi sia stato informato, ma il risultato dà un’indicazione precisa sul comune sentire.

Emanuele Cabras, medico dell’Arnas Brotzu nonché delegato sindacale della Cimo Fesmed, giovedì ha partecipato al tavolo con l’assessore. E conferma: «Sì, si è parlato di un Irccs e su questo punto abbiamo espresso le nostre perplessità. Nella nostra azienda, l’accorpamento con l’Aou non incontra il favore degli operatori, i quali aspettano ancora l’adeguamento della loro retribuzione a quella delle altre Asl regionali. È importante che l’assessorato, la Giunta e tutta la politica sarda si impegnino a eliminare questa ingiustizia».

L’idea di un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico non è nuova, a sentire Cabras: «Già in passato si era paventata la possibilità di creare un Irccs, ma la proposta era risultata tecnicamente di difficile percorribilità, vista la mancanza di alcuni requisiti fondamentali per la trasformazione dell’Arnas Brotzu in tale istituto». Il delegato di Cimo Fesmed chiede «piuttosto che l’assessore prenda l’impegno di riscrivere il protocollo d’intesa tra Regione e Università». Con un paletto: «I sindacati medici, a differenza di quanto avvenuto in passato, siano invitati a partecipare ai lavori di stesura del nuovo accordo, al fine di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze dell’Ateneo e quelle del mondo ospedaliero».

Per Bartolazzi, con un Irccs sardo la facoltà di Medicina a Cagliari non rischierebbe più di perdere scuole di specializzazione per via dei volumi di attività troppo bassi. Inutile dire che il dibattito sull’assetto della sanità regionale è destinato a fare scintille nei mesi a venire. ( al. car. )

