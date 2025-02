«Il modello dell’Aga Khan resterà valido nel tempo» 

Quando si parlava di Master Plan c’era sempre lui, dietro le quinte, tra carte e computer. Sardo, sardissimo – famiglia originaria di Buddusò, – con formazione americana. Per precisione Harvard, il top, col sostegno dell’Aga Khan Foundation. Enzo Satta, architetto, fa parte della squadra di sardi che hanno fatto una carriera di eccellenza muovendo i primi passi nelle imprese della Costa Smeralda. Come Franco Mulas, oggi area manager di Smeralda holding, ozierese che ha iniziato i suoi studi all’Istituto Alberghiero di Arzachena o gli ingegneri nuoresi Ivano e Silvio Pippobello, l’attuale ad di Geasar e Sogeaal. Tra gli effetti collaterali delle imprese dell’Aga Khan, spesso sottovalutato, c’è la creazione di posti di lavoro altamente qualificati.

Dagli studi ai progetti

«Appena mi sono laureato – racconta Satta – ho lavorato un anno a Roma con Busiri Vici e poi sono partito in Sudafrica per fare un’esperienza in un paese di lingua inglese, nel ‘72 a Porto Cervo conobbi l’avvocato Riccardi che mi presentò il presidente Ardoin e mi convinse a trasferirmi. Iniziai a lavorare all’Ufficio planning e là ebbi i primi contatti col Principe, lavorai dal ‘77 al ‘78 e poi mi propose di andare a studiare ad Harvard Urbanistica e Paesaggio. Partii e stetti sette anni negi Stati Uniti». Al ritorno l’architetto Enzo Satta è pronto per il coordinamento del nuovo progetto di sviluppo della Costa Smeralda, il controverso Master Plan. «Ci ho lavorato dal 1985 al 1998 fino alla nona approvazione. Perché c’è da dire che in realtà il Master Plan non è mai stato formalmente bocciato».

L’investimento

Nel giorno dell’addio tutti sono concordi nel riconoscere la statura di imprenditore illuminato dell’Aga Khan ma il maxi piano resta molto controverso. Non per Enzo Satta. «Il Master Plan – spiega – era un progetto di sviluppo integrato che avrebbe contrastato la stagionalità che il Principe aveva intuito essere un problema per la Costa Smeralda. In ogni attività se non c’è massa critica o ci si adegua o non si decolla, altrimenti si resta una destinazione balneare. Il Master Plan prevedeva in maniera armonica alberghi, ville, nuovi campi da golf, un’integrazione più diretta con Porto Rotondo grazie all’insediamento a Razza di Juncu. Io sono rientrato ora dall’Algarve che ha trenta campi da golf e un flusso di turisti tutto l’anno». Rimpianti? «Il Master Plan avrebbe completato il progetto dell’Aga Khan che però resta valido e lo resterà in futuro. La nuova proprietà segue le stesse orme e la stessa filosofia e la Costa Smeralda è un modello». Anche dal punto di vista architettonico: «L'architettura è stata talvolta contestata, considerata roba da Disneyland, ma in seguito è stata molto rivalutata perché ha una sua precisa identità e oggi viene studiata nelle Università di tutto il mondo».

Il valore

Un modello che vale globalmente 557 milioni l’anno, secondo il Centro studi del Cipnes. Il gruppo Costa Smeralda (Sardegna Resort, Porto Cervo Marina, Safebay, Land holdind, Servizi consortili Costa Smeralda) vale 158,6 milioni e altri 93 arrivano dal Sistema aeroportuale di Olbia (Geasar, Eccelsa, Cortesa, Alisarda Real Estate). A questi, sempre secondo il Cipnes si aggiungono 305,6 milioni di euro di indotto sul territorio dichiarati nel report di sostenibilità dell’aeroporto per un totale di 557 milioni.

L’aeroporto

Mercoledì anche Silvio Pippobello, in un incontro a Cagliari dedicato al sistema aeroportuale, ha voluto ricordare l’Aga Khan. «Un padre, per chi come me, ha avuto il privilegio di lavorarci insieme», ha detto il manager: «Sessant’anni fa il Principe faceva ragionamenti sull’ambiente che noi facciamo solo adesso. Ci mancherà moltissimo, mi auguro che le nuove generazioni facciano tesoro di ciò che ha costruito e tracciato per seguirne i valori».

L’amore per l’Isola

Un rapporto con la Sardegna che non si è mai interrotto. «L’Aga Khan aveva un grande rispetto di noi sardi, delle nostre tradizioni e peculiarità», ricorda Enzo Satta: «Considerava l’identità culturale importantissima. Era una persona diretta e cordiale e aveva rapporti con persone di tutte le estrazioni sociali, ad iniziare da molte famiglie arzachenesi. Ha continuato, finché è stato bene, a passare molto tempo in Sardegna, nella sua residenza o sul suo yacht e ha sempre seguito da vicino le vicende dell’Isola. Credo che fosse consapevole della stima e dell’affetto che lo circondava».

