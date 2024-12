Il “modello Baleari” decolla solo in Sicilia 

Nuovi sconti per i residenti su tutti i voli durante le feste di fine anno. Succede in Sicilia, dove la Regione ha raddoppiato la percentuale (portandola dal 25 al 50%) di ribasso sulle tariffe dei collegamenti tra la Penisola e gli scali siciliani, dove questo meccanismo di agevolazioni è l’unico baluardo contro i rincari, visto che non esiste un sistema di continuità territoriale.

Lo sconto, sul “modello Baleari” sarà valido dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Si potrà richiedere il contributo regionale attraverso una piattaforma già operativa, e la Regione restituirà ai viaggiatori il 50% del biglietto. In alcuni casi i biglietti si possono acquistare già a prezzo ribassato: è il caso di Ita Airways che per le tratte siciliane prevede le tariffe scontate.

In pratica l’amministrazione siciliana ha potenziato un sistema già esistente, simile a quello adottato un anno fa anche in Sardegna. Dove però non è possibile l’acquisto del biglietto a tariffe scontate direttamente sui siti delle compagnie aeree. Qui è necessario chiedere il rimborso su un sito della Regione (Sardegnatrasporti.it), armandosi di Spid e moduli, e poi attendere il pagamento. Che però è affidato ai Comuni. Stando all’ultimo report dell’assessorato ai Trasporti, gli enti locali hanno rimborsato appena 12mila euro. Le pratiche già approvate complessivamente valgono dieci volte tanto: 114mila euro. E le domande depositate fanno salire il conto addirittura a 559mila euro. Un ritardo che riguarda soprattutto i Comuni più grandi.

