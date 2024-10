Il modello Albania  piace a von der Leyen Ma è scontro in Europa  

«Il vento è cambiato, e soffia verso destra». La sintesi di quello che a Bruxelles sta accadendo sulla migrazione arriva da un alto funzionario Ue che, sbottonandosi un po’ alla vigilia del summit Ue, ha fotografato così uno scenario ben visibile sin dalle Europee. Ed in questo contesto Giorgia Meloni ha ampia libertà di azione. Di più. Il modello Albania, che prevede il trasferimento dei migranti in hotspot con bandiera italiana ma fuori dai nostri confini, sembra convincere Ursula von der Leyen, che si prepara ad una stretta securitaria, con una corposa modifica della direttiva rimpatri.

Le comunicazioni

Nella lettera che la presidente della Commissione, lunedì in tarda serata, ha inviato ai leader Ue c’è una sorta di vademecum dei prossimi passi di Bruxelles sulla migrazione. E c’è soprattutto, l’endorsement all’iniziativa italo-albanese. «Abbiamo dato il buon esempio», il protocollo firmato con Tirana apre «una strada nuova, ma che rispecchia perfettamente lo spirito europeo», ha spiegato Meloni nelle comunicazioni in Parlamento. E al Pd che la contestava ha risposto ricordando che «la quasi totalità dei Paesi membri concordano con queste politiche, siete voi ad essere isolati». Quasi contemporaneamente la Commissione spiegava che con le attuali norme comunitarie il modello Albania non è legalmente percorribile, ma l’esecutivo Ue «sta esaminando come regolamentare i rimpatri in Paesi terzi». Non sarà un esame facile. E l’endorsement di von der Leyen, seppur messo nero su bianco, per ora è più teorico che pratico.

Lo scenario

Alla Commissione, infatti, vogliono prima valutare con attenzione l’operatività del protocollo con Tirana che, come spiegato dallo stesso premier Edi Rama («ho declinato altre richieste»), ha una sua specificità italiana. C’è inoltre un’altra faccia della medaglia in questa corsa alla Fortezza Europa. Ed è il volto di un’Ue ancora divisa, stretta tra la spinta dei falchi sulla migrazione, i dubbi di Berlino e Parigi, la resistenza della Spagna. Il dibattito rischia di sfociare in uno scontro aperto. Le conclusioni rischiano di ridursi a poche righe solo per evitare che saltino completamente. Lo stesso riferimento all’attuazione del Patto sulla migrazione e asilo non trova d’accordo tutti. E a complicare le cose c’è il fatto che, a presiedere la riunione, sarà Viktor Orban.

Il braccio di ferro

Sulla migrazione il dato politico è dirimente. E dirimente è l’avanzare delle destre in quasi tutti i Paesi europei, che sta indurendo tutte le posizioni in campo.

Non a caso, tra i 27, l’unica voce apertamente contraria al modello Albania è quella di Pedro Sanchez. «Siamo contrari ai centri di deportazione di migranti in Paesi terzi alla Ue», ha scandito il premier spagnolo rivendicando il successo della politica migratoria di Madrid.

Meloni giovedì passerà all’offensiva. Con Danimarca e Olanda, l’Italia ha convocato una riunione a margine del summit Ue con i cosiddetti Paesi like-minded, ovvero con le cancellerie con le quali si può creare un fronte comune sulla migrazione. Alla riunione ci saranno una socialista, Mette Frederiksen, e un premier tecnico, Dick Schoof, che si regge però sui sovranisti capitanati da Geert Wilders. La riunione è in via di definizione, come i suoi partecipanti. Sicura è la partecipazione della Polonia, probabile quella di Austria e Grecia. La Germania è stata invitata ma difficilmente ci sarà. A Parigi, al momento, non risultano inviti. E senza l’ok franco-tedesco qualsiasi ipotesi di hotspot nei Paesi terzi non può avere vita facile.

RIPRODUZIONE RISERVATA