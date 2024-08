Il mobilificio? Svanito nel nulla 

Scelta la cucina e prese le misure, una volta data la caparra il rivenditore che proponeva arredamenti a costi super-scontati è svanito nel nulla: i mobili non sono mai arrivati, ma in compenso sono state formalizzate le querele da parte di un gruppo di clienti rimasti beffati. Del rivenditore, che aveva anche affittato un capannone espositivo a Pirri, si sono perse le tracce ormai da due anni.

Potrebbe essere una truffa itinerante (cioè replicata in varie zone d’Italia) quella che sarebbe stata messa a segno subito dopo l’emergenza covid, quando per qualche mese in città è comparsa la pubblicità di una rivendita outlet di mobili delle marche più prestigiose a costi estremamente concorrenziali. Peccato che gli arredi non siano mai arrivati a destinazione e le caparre (lasciate per fissare l’acquisto) siano scomparse assieme al sedicente mobiliere e ai montatori che, per qualche settimana, avevano girato nelle case dei clienti per prendere le misure. E per persuaderli che l’affare era conveniente e doveva essere acciuffato al volo, i finti rivenditori avevano anche affittato un capannone con adibito a polo espositivo: anche quello, di punto in bianco, sarebbe svanito nel nulla a maggio 2022. Tutto smontato, caricato in alcuni camion e volatilizzato, ma dopo aver intascato le caparre di alcune famiglie che poi hanno formalizzato una querela (dopo aver anche creato due anni fa un gruppo su Facebook che lanciava sospetti sull’improvvisa chiusura del mobilificio).

Stando alle prime indiscrezioni i truffati che hanno denunciato sarebbero una decina: complessivamente avrebbero versato a testa tra i 500 ed i 1500 euro di caparra per bloccare l’acquisto, con l’impegno di pagare il resto del prezzo al saldo. Le verifiche della finanza avrebbero permesso di accertare che i dati della società riportati nel contratto di vendita riconducono ad un’azienda ligure ormai inattiva. Il sospetto è che dietro ci siano scatole cinesi e prestanome. Gli investigatori della Procura hanno anche interrogato il proprietario del capannone di Pirri dove per qualche settimana è comparso il mobilificio (che è risultato estraneo alla truffa) e alcuni vicini che hanno raccontato di come l’intera esposizione di mobili sia stata smontata e caricata nei camion nel giro di un weekend.

RIPRODUZIONE RISERVATA