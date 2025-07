Il mito di “Sa Coja” vive in un murale alle porte della città 

La sposa in abito tradizionale e i gioielli in primo piano. Un nuovo murale all’ingresso di Selargius, che fa rivivere un pezzo di storia della città nella facciata della palestra scolastica di via Parigi, realizzato grazie alla collaborazione con l'associazione Urban Center.

Un omaggio all’Antico sposalizio selargino e alle tradizioni locali. L’opera, inaugurata ieri, è il frutto di un progetto artistico svolto nell'ambito dei laboratori extracurricolari Iscol@, che rientrano in un programma più ampio volto a contrastare la dispersione scolastica.

Un taglio del nastro simbolico quello di ieri, con vertici del Comune presenti insieme a quelli dell’Istituto comprensivo 1, con la coordinatrice del progetto e insegnante Margherita Sulas, e la dirigente scolastica Patrizia Fiori: «Siamo molto orgogliosi di questo progetto. Il murale non è solo un'opera d'arte, ma una testimonianza tangibile dell'importanza di preservare e celebrare le nostre radici culturali. Ringraziamo l'associazione Urban Center, l'artista Emanuele Boi e tutti gli esperti e i tutor coinvolti per la loro professionalità e dedizione. E la Regione per il fondamentale supporto finanziario che ha reso possibile questa iniziativa nell'ambito dei laboratori Iscol@». Presente anche l’assessora alla Pubblica istruzione e Cultura Sara Pilia: «Questa è una tela viva che rappresenta un omaggio alla ricca storia e alle tradizioni di Selargius”.

RIPRODUZIONE RISERVATA